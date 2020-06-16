泰雅渡假村端午連假都「 55 折」！　讓你放心大口森呼吸

▲▼連4天端午連續假期，南投泰雅渡假村6月25日到28日，有門票、住宿、露營優惠。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

連4天端午連續假期，南投泰雅渡假村6月25日到28日，有門票、住宿、露營優惠，泰雅渡假村是南投縣政府認證第一家獲得「安心旅宿」旅館業，相信在南投縣政府嚴格把關下，可以創造更安全旅遊環境。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，端午連假渡假村員工及主管上下，都針對防疫旅遊做好準備。6月25日到28日祭出住宿、露營門票、遊園門票一律55折優惠，除可暢遊園區一票玩到底，也可享受夏日戲水及泡溫泉的快感喔！

南投泰雅渡假村佔地56公頃，有自然美景、原民文化、天空步道，以及天然溫泉，遊客可選擇住泰雅皇宮飯店或渡假木屋，渡假木屋以獨棟式風格打造，每間皆有獨立冷氣設備，讓遊客在防疫期間可以住得安心。

另外也有溫泉露營區，讓遊客在空曠樹林草原中露營，感受最自然清新玩法，玩累了還可以到溫泉區戲水泡溫泉，感受最放鬆自然防疫的度假之旅。

2020端午節連續假期除了可以暢遊園區外，還可以欣賞原住民樂舞表演，一同參與熱鬧的文化體驗活動及歡樂又有趣的互動遊戲，讓大朋友小朋友都相當的喜愛，誠摯地邀請全國民眾旅遊森呼吸到泰雅，可以感受到防疫旅遊安心氛圍。

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