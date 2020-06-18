安心國旅熱！三天內「吸7000家旅宿」參與　下周一起開放散客申請

▲安心國旅補助七月起上路。（圖／觀光局提供）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情和緩，交通部觀光局將於7到10月推出安心旅遊補助計畫，共投入39億元，針對自由行旅客補1000元、團客補700元。觀光局表示，民眾可自今（18）日14時起於台灣旅宿網查詢有參與補助計畫的業者，22日14時起開放申請。目前已有近6成、7000餘家旅宿業者參與。

為振興國旅景氣，觀光局將於7到10月推出安心旅遊補助計畫，自由行旅客於本島旅遊，每晚可補1000元，每人限領一次，到離島旅遊可再加碼補1000元一次；團體旅客在本島旅遊，每人每日可補700元，至離島旅遊則加碼可補1200元，為吸引消費者跟團旅遊，因此團客補助不限次數。

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▲澎湖七美島景色漂亮，吸引許多觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局長張錫聰日前指出，過去秋冬遊補助約有6成旅宿業者參與，本次計劃受疫情影響，許多專做國際旅客的旅宿也會加入，因此參與業者應會更多，預計約有7成、8000家旅宿會加入。

觀光局旅宿組表示，旅宿業者可自15日14時起，於台灣旅宿網「業者專區」報名 ，需經所在地縣市政府審核通過。短短三天，已有超過7000家業者報名，佔全台1.2萬家旅宿約58％，且地方政府會陸續審核，因此業者數量會再繼續增加。

觀光局指出，自由行旅客可自今日14時起，於台灣旅宿網「參與業者」專區，查詢有參加本活動的觀光旅館、旅館或民宿。並可於22日14時起，於「民眾申請入口」掃描並上傳身分證或健保卡正面圖檔，入住前或入住當日上傳皆可，就能完成申請補助。

▲高鐵推出澎湖交通聯票，搭配國旅補助使用相當划算。（圖／高鐵提供）