網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

▲「大正百保能」驚傳仿冒，官方曝4招辨真假。（圖／翻攝自台灣大正製藥官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近年網購、代購盛行，日本感冒藥「大正百保能」成為不少台灣民眾的必買清單，不料近日卻接連傳出有人在網路平台購買後，發現買到疑似仿冒品。旅遊達人林氏璧在臉書發文提醒，有讀者反映從蝦皮代購入手的百保能藥粉，無論包裝、藥粉顏色甚至味道，都與過往服用的版本明顯不同，經比對後確認為假貨，呼籲民眾務必提高警覺。

林氏璧指出，正版大正百保能藥粉應呈現淺黃色，氣味單純，但讀者買到的卻是偏棕黃色，且帶有中藥味，外盒與內袋包裝紙質也較厚。他強調，藥品並非一般商品，不建議透過網路平台購買來路不明的藥品，在台灣網購日本版百保能，不僅可能吃到成分不明的假藥，還可能涉及法律風險。

官方示警！台灣海關曾查獲仿冒品

事實上，日本大正製藥株式會社早在去年9月就曾發布聲明，指出日本販售的「百保能GOLD A」已出現偽造品，相關仿冒藥品也曾被台灣海關攔截。台灣大正製藥表示，目前尚未確認是否已有仿冒品流入國內市面，但無法完全排除可能性，呼籲消費者務必透過合法藥局或正規通路購買。

4招辨真假 官方教你看細節

大正製藥也公布4大辨識真偽重點，包括：一、外盒底部字體不同，仿冒品右側添加物換行位置與正品不符；二、外盒側面條碼數字的排版與字體不同；三、仿冒品的說明書未印版本編號；四、正品內袋上的生產編號與有效期限為鋼印標記，摸起來有凹凸感，仿冒品則為平面印刷。

此外，林氏璧也提醒，台灣與日本販售的百保能成分並不相同，日本版含有在台灣屬於管制藥品的「二氫可待因」，未經核准擅自輸入即屬違法。食藥署也指出，擅自輸入禁藥最重可處10年以下有期徒刑，若明知為禁藥仍販售，最高可判7年徒刑。專家呼籲，切勿貪圖代購便利或低價，誤觸健康與法律風險。