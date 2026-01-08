　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

▲官方曝4招辨真假。（圖／翻攝自台灣大正製藥官網）

▲「大正百保能」驚傳仿冒，官方曝4招辨真假。（圖／翻攝自台灣大正製藥官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近年網購、代購盛行，日本感冒藥「大正百保能」成為不少台灣民眾的必買清單，不料近日卻接連傳出有人在網路平台購買後，發現買到疑似仿冒品。旅遊達人林氏璧在臉書發文提醒，有讀者反映從蝦皮代購入手的百保能藥粉，無論包裝、藥粉顏色甚至味道，都與過往服用的版本明顯不同，經比對後確認為假貨，呼籲民眾務必提高警覺。

林氏璧指出，正版大正百保能藥粉應呈現淺黃色，氣味單純，但讀者買到的卻是偏棕黃色，且帶有中藥味，外盒與內袋包裝紙質也較厚。他強調，藥品並非一般商品，不建議透過網路平台購買來路不明的藥品，在台灣網購日本版百保能，不僅可能吃到成分不明的假藥，還可能涉及法律風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲官方曝4招辨真假。（圖／翻攝自台灣大正製藥官網）

官方示警！台灣海關曾查獲仿冒品

事實上，日本大正製藥株式會社早在去年9月就曾發布聲明，指出日本販售的「百保能GOLD A」已出現偽造品，相關仿冒藥品也曾被台灣海關攔截。台灣大正製藥表示，目前尚未確認是否已有仿冒品流入國內市面，但無法完全排除可能性，呼籲消費者務必透過合法藥局或正規通路購買。

▲官方曝4招辨真假。（圖／翻攝自台灣大正製藥官網）

4招辨真假　官方教你看細節

大正製藥也公布4大辨識真偽重點，包括：一、外盒底部字體不同，仿冒品右側添加物換行位置與正品不符；二、外盒側面條碼數字的排版與字體不同；三、仿冒品的說明書未印版本編號；四、正品內袋上的生產編號與有效期限為鋼印標記，摸起來有凹凸感，仿冒品則為平面印刷。

此外，林氏璧也提醒，台灣與日本販售的百保能成分並不相同，日本版含有在台灣屬於管制藥品的「二氫可待因」，未經核准擅自輸入即屬違法。食藥署也指出，擅自輸入禁藥最重可處10年以下有期徒刑，若明知為禁藥仍販售，最高可判7年徒刑。專家呼籲，切勿貪圖代購便利或低價，誤觸健康與法律風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

同一雙襪子穿2天後果曝！細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

【墜海遇冷氣團】F-16飛官失聯逾12小時！救援畫面曝光

生活熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

電子發票沒中丟回收錯了！丟錯最高罰6千元

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

更多熱門

相關新聞

陸搶買神藥　日本藥妝店缺貨了

陸搶買神藥　日本藥妝店缺貨了

日本藥妝店感冒藥琳瑯滿目，其中大正製藥的百保能黃金感冒藥被中國人視為「神藥」，近日在日本大量搶購，許多藥妝店只好用中文標示限購數量，有些店家已經缺貨。

陸客愛日本藥　王學海：藥企恥辱

陸客愛日本藥　王學海：藥企恥辱

關鍵字：

百保能仿冒藥日本感冒藥代購風險真假辨識

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面