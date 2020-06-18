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她開車狂撞6顆樹！車頭「嚴重變形拱起」　警以為是酒駕...原因曝光了

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▲女子服用感冒藥後開車連撞6棵樹。（圖／翻攝自看看新聞）

▲女子服用感冒藥後開車連撞6棵樹。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

鎮江揚中近日有一輛BMW衝進樹叢後連撞6顆樹，車頭嚴重變形拱起，所幸駕駛張小姐並未受傷。據了解，張小姐當天服用感冒藥後，在開車途中受到藥物影響，感到昏昏欲睡，結果不慎撞到馬路引發意外。經初步調查，事故造成樹木損失2000元（約新台幣8000元），車輛損失約18萬元（約新台幣75萬元）。

據《江蘇新聞》報導，事故發生後，交警趕到揚中濱江大道看到，一輛白色BMW轎車已經衝進了路旁樹叢，車頭嚴重變形拱起，與一棵斜倒的水杉樹卡在一起，周圍還有5棵水杉樹被撞斷，女司機張某就坐在駕駛位上，所幸沒有受傷，民警隨即對她進行了酒精呼氣檢測，結果顯示並沒有喝酒。

▲▼女子服用感冒藥後開車連撞6棵樹。（圖／翻攝自看看新聞）

民警了解後得知，張小姐當天身體不舒服，開車之前服用了感冒藥，開車過程中受藥物影響引發了睏意，結果一不小心撞上了幾顆樹。經過初步勘查，事故造成樹木損失2000元（約新台幣8000元），車輛損失約18萬元（約新台幣75萬元），所有責任張某全部承擔。

根據中華人民共和國道路交通安全法明確規定，司機要確保安全的情況下才能駕駛車輛，會對身體駕駛狀態影響的藥物不能吃，要讓駕駛員處在身體安全注意力集中的狀態。

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