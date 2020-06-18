內政部租金補貼12萬戶取消「設籍限制」　跨縣市可申請　新北放寬到3萬8750元

▲（示意圖／記者許凱彰攝）

記者黃巈禾／台北報導

今年度租金補貼即將7月公告申請辦法。內政部表示，今年度租金補貼將分兩階段申請，名額從6萬戶增加至12萬戶，相關規定也將更符合租屋族的需求，讓申請變得簡單，看得到也吃得到。

設籍限制減少，補貼對象擴大

內政部表示，往年的租金補貼要求申請者必須在所在縣市設戶籍，造成外地青年與部分租屋家庭無法申請。去年起開放部分名額給外地來的就業人口，今年將更進一步放寬設籍限制，只要有「租屋事實」，不論是否設籍在租屋地均可受政府幫助，讓跨縣市通勤的租屋族，例如戶籍在臺南、上班在臺北、租屋在新北，也可以有申請資格。

今年的另一個改變是擴大補貼對象。以往的租金補貼主要照顧中低收入的弱勢家庭，但有些上班族薪水不高，在都會區租屋卻無法獲得任何補助。今年的租金補貼將所得上限從最低生活費1.5倍提升至2.5倍，以新北市為例，將從每人每月2萬3,250元放寬到3萬8,750元，讓一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請到，同時也不至補貼到收入較高的族群。

補貼金額再細分，預計明年實施

為了讓補貼資源更有效利用，內政部營建署於107年已規劃「可負擔計算基準」，依據家庭的社經情況及居住地的租金水準等因素加以分級，給予不同額度的補貼。這項調整雖可協助所得低、人口多的家庭獲得較多補貼，但也會使部分單身家庭補貼金額減少，因此造成地方政府擔心而未能支持。對此內政部表示，將持續溝通並評估適當的實施時機，預計在一年內讓新舊制度能夠順暢銜接。

內政部補充，租金補貼制度每年持續精進，為租屋家庭爭取更多補助預算，核心目標就是要讓租屋族減輕負擔、讓申請變容易、讓更多民眾受惠。部分評論者對本部政策規劃所稱政治算計之考量，實屬惡意中傷，無助居住正義之落實。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】