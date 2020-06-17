惡房東、霸房客注意！房屋租賃2.0將上路　調漲租金、電費糾紛一次規定

▲根據資料統計，全台在外租屋有285萬人，佔全國人口的八分之一。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者崔至雲／台北報導

為防止惡房東坑殺租屋族，或是霸房客惡意破壞房屋，行政院消費者保護處今（17日）指出，已審議通過內政部所研擬之「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得記載事項(修正草案)」，內政部公告施行後，最快一個月後即可上路。

消保處諮議陳世元指出，根據資料統計，全台在外租屋有285萬人，佔全國人口的八分之一，為了居住正義，並遏止惡房東的坑殺等租賃糾紛，內政部近期再次修正房屋租賃契約書，呼籲房東及房客可上內政部網站下載使用。

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陳世元說明，配合「租賃住宅市場發展及管理條例」規定，契約名稱修正為「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」。租賃住宅不以有門牌號碼者為限，故增訂得以「房屋稅籍編號」或「位置略圖」確認租賃標的；為避免日租型租賃所衍生之管理弊端，明訂租賃期間至少30日；為保障承租人權益，明訂出租人於租賃期間不得「調漲」租金。

▲消保處呼籲出租人，所提供之租賃契約內容應符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定。（圖／記者崔至雲攝）

有鑑於電費問題常衍生糾紛，陳世元指出，電費區分「夏月」及「非夏月」分別計價，且均不得超過「台灣電力股份有限公司所定當月用電量最高級距之每度金額」，以避免出租人從中賺取不當價差。

陳世元進一步針對終止契約部分指出，明訂出租人及承租人得提前終止租約之法定事由，並規定應於一定期限前以書面通知他方。若有「危害公共安全」、「損害建築結構安全」或「危及承租人安全健康」之情形，得不先期通知。另外，即使無法定終止租約之事由，租賃雙方在權利衡平之前提要件下，可約定是否得提前終止租約。提前終止租約應「至少於終止前一個月」通知他方，未為先期通知者，應賠償他方「最高一個月租金額」之違約金。

消保處提醒承租人，若遇有租賃契約內容與「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定未合部分，可請求出租人修改或拒絕簽約，以保障自身權益。同時也呼籲出租人，所提供之租賃契約內容應符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定，倘租約內容與前開規定未合，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關將依消費者保護法第56條之1規定處罰。

