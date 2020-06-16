蘋果「摺疊iPhone」可能有雙顯示器！　具鉸鏈無縫連接專利

▲蘋果摺疊機渲染圖。（圖／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果正在開發一款可折疊的iPhone原型機，具有由一個鉸鏈連接的雙螢幕，就像三星Galaxy Fold摺疊機，連接兩個獨立的螢幕，根據爆料達人Jon Prosser指出，可摺疊iPhone具有圓形的不銹鋼邊緣，像iPhone 11一樣，在外部顯示器上有小面積的Face ID瀏海。

儘管‌iPhone‌透過鉸鏈連接的兩個獨立的顯示器，但Prosser在推特中聲稱面板之間看起來相當貼合且無縫。蘋果手中已擁有大量與摺疊手機相關的專利，從這點可以看出蘋果早就有推出摺疊機的計畫了。

目前還沒有消息稱蘋果何時會開發摺疊iPhone，但根據傳言指出，蘋果在2016年時就開始準備這個計畫，並擁有多項專利，推估蘋果的摺疊機似乎會在不久的將來推出。

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable.



The current prototype has two separate display panels on a hinge.



Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.



No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020

三星的可摺疊手機「Galaxy Fold」設計為單個顯示顯示器，中間具有摺疊功能。Prosser認為正在開發的Apple摺疊機，看起來更像微軟的「Surface Neo」和「Surface Duo」，它們都是可摺疊的雙顯示設備，具有透過鉸鏈連接的兩個顯示器。

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