蘋果「摺疊iPhone」可能有雙顯示器！　具鉸鏈無縫連接專利

▲蘋果摺疊機渲染圖。(圖/MacRumors)

記者謝仁傑/綜合報導

蘋果正在開發一款可折疊的iPhone原型機,具有由一個鉸鏈連接的雙螢幕,就像三星Galaxy Fold摺疊機,連接兩個獨立的螢幕,根據爆料達人Jon Prosser指出,可摺疊iPhone具有圓形的不銹鋼邊緣,像iPhone 11一樣,在外部顯示器上有小面積的Face ID瀏海。

儘管‌iPhone‌透過鉸鏈連接的兩個獨立的顯示器,但Prosser在推特中聲稱面板之間看起來相當貼合且無縫。蘋果手中已擁有大量與摺疊手機相關的專利,從這點可以看出蘋果早就有推出摺疊機的計畫了。

目前還沒有消息稱蘋果何時會開發摺疊iPhone,但根據傳言指出,蘋果在2016年時就開始準備這個計畫,並擁有多項專利,推估蘋果的摺疊機似乎會在不久的將來推出。

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable.



The current prototype has two separate display panels on a hinge.



Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.



No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.