影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）



記者謝仁傑／綜合報導

近日YouTube頻道「iupdate」分享了一則影片，影片中三款不同尺寸的iPhone 12再度曝光，不過片中的iPhone 12仍是模型，並非蘋果官方的實機。

目前有關於蘋果的好消息是，iPhone 12確定支援5G，且最快可望在9月就會推出，不過壞消息是，由於新冠疫情影響蘋果供應鏈，iPhone 12的出貨量可能不樂觀，屆時民眾可能要比快搶購一波了。消息指出，今年iPhone 12的出貨量，從預估的3000萬到4000萬支，降至1500萬到2000萬支。

除了供應鏈受影響之外，各國政府因應疫情所採取的封鎖措施，讓許多企業破產，人們失去工作，因此大部分的人可能不願意多花1,000美元來購買一支新手機。報導指出，蘋果對美國消費者購買iPhone缺乏信心，推測或許經濟恢復之後，iPhone 12才會開始量產。

然而這些模型通常是配件生產商在開發保護套、螢幕保護貼等配件使用，以度量尺寸。一般來說，據以往的經驗，這些在廠商之間流傳的模型，有時候是模型生產商虛構，或是依照網路上的構想圖而製造的；而有部份廠商可能透過蘋果取得實機的真實數據，模擬出相似度較高的模型。

因此「iupdate」上傳的影片中的模型，是否有接近實機的可信度，目前也只能當作參考。

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