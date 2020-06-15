80歲蛋糕伯「一身破衣」逢人就問：要買嗎　網曝包租公身分…女兒說話了

記者黃彥傑／台北報導

在這個炎炎夏日，台北市北投區卻有一名高齡80歲的阿伯站在街頭兜售蛋糕，一見到路人經過身旁，就會一個個上前推銷，讓不少民眾相當困擾。據了解，阿伯家境其實相當優渥，還是個包租公，賣蛋糕只是為了打發時間。對此，阿伯女兒則出面澄清，這一切只是謠言。

▲北投蛋糕伯，女兒出面澄清，他並非包租公。（圖／記者黃彥傑攝）

《ETtoday新聞雲》記者赴北投直擊，果然在下午3時許看到阿伯出現在新北投捷運站，而阿伯穿著一件泛黃的白色汗衫，肩膀處甚至還破了個大洞，手上拿著一袋袋的蛋糕，一塊賣15元，一袋賣90元，而基本上都是整袋賣。

▲蛋糕伯逢人必問要不要買蛋糕，讓不少路人相當困擾。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，阿伯只要看到路邊民眾就會上前兜售，車子暫停路旁，阿伯也會走過去詢問是否要買蛋糕，還會將蛋糕塞到眼前，讓不少路人不堪其擾，曾好幾度報警，但都苦無改善。

此外，有民眾爆料，阿伯家境優渥，是個包租公，但其女兒出面澄清，這一切都是謠言，阿伯房子都過戶給兒子，現在跟女兒還有兒子住在公寓裡，而女兒也曾勸爸爸不要再出去賣蛋糕，但卻講不聽，「家人想說就讓他出去當作運動」，而至於衣服的破洞，是因為阿伯勤檢，捨不得換。

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