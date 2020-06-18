高雄人曝「世界上最該感謝許崑源的是陳菊」　黃暐瀚一聽嚇到

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記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚17日在廣播節目中談到高雄市議長許崑源墜樓的後續事件，感嘆台灣現在變得很怪，連感謝曾經幫助自己的人都不行。而自稱來自高雄的許小姐call in進節目，她表示，全世界最應該感謝許議長的人是前高雄市長陳菊，「他是很海派的人。」

▲高雄市民透露，陳菊曾受過許崑源幫助。（圖／記者李毓康攝）

黃暐瀚在17日播出的《POP撞新聞》中提及高雄新堀江商圈入口的悼念看板，掛出之後不僅引起正反意見討論，甚至還被網友惡搞P圖成「跳樓大拍賣」，讓他看了很傻眼；他認為，攤商只是感謝曾經幫助他們的人，卻遭到批評、抵制，連藝人江蕙 、玖壹壹成員春風都遭殃，「台灣其實已經慢慢變成不能去講內心話，台灣現在是霸凌社會」，許崑源教會大家的事不是他個人，畢竟人都是毀譽參半，「可是這件事情讓我看到，原來台灣現在不可以感謝幫助過自己的人，台灣人瘋了是不是？」

此外，一名自稱來自高雄的許小姐call in進節目，電話接通她先祝福前高雄市長韓國瑜生日快樂，接著話鋒一轉談起許崑源墜樓一事，「我覺得世界上最應該感謝許議長的人，是陳前市長（陳菊），陳前市長當初來高雄的時候，什麼都沒有，是許議長幫她一忙。」這句話讓黃暐瀚聽了也大吃一驚，連忙反問，「許崑源有幫陳菊？」

▲韓國瑜在許崑源的追思會上點燈祈福。（圖／記者洪正達攝）

許小姐說，因為許崑源的哥哥和民進黨有淵源，所以當時有人建議陳菊去找許，「他是很海派的人」，如今墜樓離世，卻有人在網路上P圖調侃，讓她看了也很難過，「現在的孩子已經被教到沒有是非」，覺得不露臉就可以這樣惡搞，希望孩子們可以尊重一點，畢竟生死是大事，也請大家不要再拿許崑源來作文章。

聽完許小姐的話，黃暐瀚也忍不住感慨，前國民黨主席吳敦義也有前往悼念，「他在現場也算是令人意外地哭成那樣」，但沒有人想對許崑源「造神」，只是有被幫助過、有淵源的人想表達感謝而已，「被幫助過的人感謝他不行嗎？台灣現在變得很怪。」

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