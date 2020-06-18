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新北36座區里「公園遊戲場」　親子首選宛如自家後花園人氣旺

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▲ 新北36座區里「公園遊戲場」 親子首選宛如自家後花園人氣旺。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市三重區「六合公園」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

後防疫時代，新北市政府民政局彙整由公所打造的36座區里公園遊戲場，不論是共融式、挑戰式、創造式、騎乘式或自然式，結合地景設計的遊具，不限年齡與族群使用，周末假日不想人擠人，宛如自家後花園的區里公園遊戲場是許多親子首選。

民政局長柯慶忠表示，新北市政府推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」以來，各機關陸續新設或修建特色及共融遊戲場，新北市29區公所2018年完成26座、2019年6座、2020年迄今完成並啟用4座，另有17座公園施作、規劃中，以全齡化公園為目標，讓市民能有更好的休憩環境。

柯慶忠說，公所打造的區里公園執行過程中，都會邀集地方團體、里民或身障團體等進行討論，凝聚社區意識，打造麻雀雖小五臟俱全的公園遊戲場，讓一般兒童、身心障礙兒童乃至成人、老人都能「共融、共學、共享、共玩」，也讓在地居民生活品質更提升。

▲ 新北36座區里「公園遊戲場」 親子首選宛如自家後花園人氣旺。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市三重區「六合公園」沙坑及極限飛輪。

像是汐止以紙飛機為主題的白雲公園，有三種不同設計的溜滑梯，超霸氣的九道磨石子溜滑梯，其中一座更高達3層樓高，不論是速度或高度都非常具有挑戰性。蘆洲柳堤公園則將柳樹圖案融入地墊，園內還有大片草坪，寬滑道磨石子溜滑梯、攀爬網、貯水槽，並回收雨水做為公園澆灌及公廁內用水，打造抗災防洪的共融防災公園。

另外，鄰近三峽老街的中山公園更是擁有30公尺長的彩虹樹藤溜滑梯、酷跑棧道及結合多種攀爬設施的樹屋平台，還有考驗小朋友平衡力的攀爬平衡木及生態池，在大樓林立的住宅區，能擁有一片綠地，裡面有蝴蝶、鍬形蟲等多種生物，相當受親子們歡迎。

土城區延和社區公園則擁有全台首座籃子溜索；海山捷運站廣場、立雲廣場、裕民公園、頂新公園，也有旋轉飛輪、高低滑梯組、星星攀爬網、磨石子滑梯及沙池等設施，五座共融遊戲場都可一次滿足孩子們對於城市的探索及想像。

▲ 新北36座區里「公園遊戲場」 親子首選宛如自家後花園人氣旺。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市八里區「渡船頭公園」。

土城市民張小姐表示，當初剛搬來人生地不熟，帶著孩子來到公園，認識許多志同道合的全職媽媽，現在大家經常一起帶孩子探索新北各大小特色公園，小孩免費放電媽媽也得到休息，生活非常充實。

三重公區所表示，多數區里公園規劃多邀集還我特色公園行動聯盟、台灣身心障礙兒童權利推動聯盟及在地里長等意見交流，營造多元遊戲空間，不但增進民眾對公園的認同感，同時也鼓舞孩子們的好奇心及探索能力，讓這些包容、接納、豐富及多重刺激的公園，成為孩子們成長的後盾。

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