夜闖野柳保育區潛水盜龍蝦和海戰車　手電筒聚魚…海巡也看到了

記者郭世賢／新北報導

海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所執勤人員在15日23時許，在新北市野柳保育區內發現1名男子違規潛水採捕，立即前往現場查察及蒐證取締，將採捕漁獲龍蝦4隻、海戰車2隻、螃蟹1隻、鰻魚1條、各類魚種7條、海膽7顆棄置於草叢，後續依漁業法第44條函送新北市政府，可裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲ 夜闖野柳保育區違規潛水採捕被逮，男潛水客抓高檔龍蝦、海戰車依法送辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

野柳安檢所人員並通報海巡署第二（北基）巡防區指揮部抵達現場後，林姓男子由保育區內翻牆而出，海巡人員上前盤查時，林男隨即逃離現場，於追捕過程中，將所採捕龍蝦4隻、海戰車2隻、螃蟹1隻、鰻魚1條、各類魚種7條、海膽7顆棄置於草叢。

海巡人員立即通報新北市金山警分局野柳派出所共同圍捕，在通力合作下，順利將違規林男帶回安檢所內調查，後續依漁業法第44條函送新北市政府，可裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

第二岸巡隊表示，新北市政府前於8日，由新北市長侯友宜於野柳海王星碼頭主持「新北市野柳保育區揭牌儀式」，宣示保育海洋決心，不料隔週就發生民眾違規潛入採捕事件，為積極保育海洋生態與維護海洋資源，對於從事違規行為者將積極查處，請多多利用「118」免費報案專線，海巡署接獲通報將立即前往並嚴正執法。

「美麗最大的祕密」

▲ 追捕過程中，男子將所採捕漁獲棄置於草叢。