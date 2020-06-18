▲ 新北25里榮獲「優質治安社區」，侯友宜表揚親頒認證標章。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局以「社區導向」、「科技建警」之警政思維，期望藉由輔導全市93個治安社區，經過市府社區治安專業輔導團隊分別遴選出優等（興珍里等4個里）、甲等（六福里等8個里）及成長組（幸福里等11個里）等績優治安社區，17日在市政會議中，由市長侯友宜公開表揚頒發「優質治安社區」認證標章，以提升優質治安社區之榮譽感。

侯友宜為落實推動「安居樂業」之理念，由新北市政府警察局以「社區導向」、「科技建警」之警政思維，積極推動社區治安工作及加速推動社區治安營造工作執行計畫，並兼負標竿學習之任務，以強化各社區自我防衛能力，有效降低社區犯罪之發生率，打造安全幸福家園。

▲ 新北市政府社區治安專業輔導團隊分別遴選出優等（興珍里等4個里）、甲等（六福里等8個里）及成長組（幸福里等11個里）等績優治安社區。

犯防科長林泰裕表示，新北市2019年度申請參與內政部社區治安營造及市府加速推動社區治安營造補助之93個治安社區，經過新北市政府社區治安專業輔導團隊分別遴選出優等（興珍里等4個里）、甲等（六福里等8個里）及成長組（幸福里等11個里）等績優治安社區，符合本市優質治安社區條件，特別製作「優質治安社區」認證標章。

林泰裕說，藉此鼓勵本市各社區積極投入「治安社區」營造工作，現場一併轉發內政部2020年「社區治安－標竿社區」認證標章，新北市計有汐止區金龍里、板橋區自強里2個社區獲得內政部認證殊榮。

警察局長陳檡文表示，「優質治安社區」為新北市評選出之優良社區，負有共同協助輔導其他治安社區之任務，逐步提升社區治安營造之質與量，並建構起本市整體之社區安全網絡，有效發揮預防犯罪之功能，營造「安心、安全、安康」社區生活環境，建立安居樂業之新北市。

「美麗最大的祕密」

▲ 2020年「社區治安－標竿社區」認證標章，新北市汐止區金龍里、板橋區自強里2個社區獲得內政部認證殊榮。