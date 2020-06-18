▲ 新北「公共自行車系統」即將嶄新登場，交通局長鍾鳴時：服務無縫接軌。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市公共自行車的建置和未來發展，引發議員、里長高度關注；交通局長鍾鳴時表示，如何將既有的YouBike系統在使用年限期間發揮最大效益，交通局在審慎研擬轉換計畫的同時，亦同步引進了新一代公共自行車系統，讓公共自行車服務無縫接軌。

鍾鳴時指出，「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」正由市議會審議中，未來所有的共享運具都將納管，並且增加退場機制，業者申請時要繳保證金等，若經營不當，市府依法移置、保管及拍賣，避免oBike亂象再起。

鍾鳴時說，引進的新一代公共自行車系統將是透過智慧手機操作、無樁位，採用電子圍籬和GPS車輛定位，以避免衍生停車亂象；鍾鳴時說，新一代公共自行車系統目前已完成招標作業，預計未來將於淡水區和板橋、三重、新店等3條通勤綠廊試辦。

至於近日各界高度關注的YouBike 場站的設置和未來發展，鍾鳴時說，為避免影響市民使用權益，交通局正審慎研擬轉換計畫，期以合理的成本，讓既有的YouBike在使用年限期間發揮最大效益，並達成平順轉換；期間，民眾若有使用公共自行車系統的需求，交通局將會針對用地、安全性等進行會勘並評估後錄案，納入未來計畫辦理。

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