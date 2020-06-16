　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北農業局推動水保年度組訓　加強服務團隊簡政便民多元管道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北農業局推動水保年度組訓 加強服務團隊簡政便民多元管道。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北農業局推動水保年度組訓，加強服務團隊簡政便民多元管道。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為強化新北市水土保持服務團的業務推動與運作，落實市府行動治理政策，於16日邀請新北市水土保持服務團水保相關之專業技師於新北市政府大樓307會議室辦理組訓活動，藉以加強服務團成員對水土保持本質學能並感謝新北市水土保持服務團多元管道之便民服務。

農業局自2017年推出「新北市山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計畫」，民眾只要打電話或上網填寫預約單提出申請，農業局即安排水土保持服務團技師到實地輔導並提供專業建議，協助民眾完成農地水土保持處理與維護，讓民眾在農地安全前提下促進土地合理利用。

農業局表示，16日在組訓課程中特別安排臺北市政府工務局大地工程處梁成兆專門委員「從山坡地違規談水土保持輔導」分享臺北市實務案例，讓新北市的技師能學習外縣市的優點，另農業局特別邀請行政院農業委員會水土保持局監測管理組游韋菁正工程司做「水土保持法規及重要函釋介紹」，以強化服務團成員本質學能素養。

▲ 新北農業局推動水保年度組訓 加強服務團隊簡政便民多元管道。（圖／新北市農業局提供）

▲ 藉由組訓活動落實侯市長上任以來強調的簡政便民施政目標，提供民眾優質的免費諮詢及技術服務。

農業局說，藉由組訓活動落實侯市長上任以來強調的簡政便民施政目標，提供民眾優質的免費諮詢及技術服務。到場技師上完課後討論熱絡，有技師分享在新北市輔導農民辦理農業整坡及排水改善的實務經驗供大家參考，最後團長林衍竹技師也感謝各位技師的協助，也肯定市府用心，積極輔導農民做好水土保持，稱讚市府團隊果然是「施政滿意度」第一名的團隊。

農業局長李玟表示，新北市有88%屬於山坡地土地，農業局一直和水土保持服務團緊密合作，以強化新北市水土保持業務。透過水土保持服務團專業技師下鄉實地輔導農民在108年度共輔導民眾54件，讓農民更能合理利用農地，也避免因不諳法令而違反水土保持法相關規定。

民眾若有其他相關疑問，可於每週星期一、四上午9時至12時於新北市府22樓西側服務櫃臺，偏鄉地區石門、貢寮地區每月第一週星期三上午10時至12時於區公所駐點，今年更加入水土保持服務列車於每月第2週及第4週星期三上午10時至12時提供定點免費諮詢，6月24日專車將於瑞芳區公所駐點服務；民眾可撥打農業局水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢水土保持相關服務。

「美麗最大的祕密」

ET快訊
中正紀念堂隨機砍人！婦人「持菜刀狂揮」路人…1女受傷
桃園人倫悲劇！女子遭丈夫「拿打氣筒狂毆」　活活被打死
金與正早預言「1秒毀韓聯辦」...曝北韓下一步
恐怖畫面曝！休旅車「輾10歲童」...倒車再壓輪下　送醫搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020台南市國際龍舟錦標賽將在台南運河登場　黃偉哲提出4大防疫配套上路

新北農業局推動水保年度組訓　加強服務團隊簡政便民多元管道

金山區公所擴充防救災量能　麥當勞簽署備忘錄加入災害應變團隊

八旬老婦騎車拋錨豔陽下無力推車　2女警推車香汗淋漓助其返家

新北響應「世界防治荒漠化和乾旱日」　7月1日開放免費提供苗木申請

竹市國旅觀光大進擊副總統賴清德走訪動物園

南迴據點部落長者製作100顆肉粽　將送獨居與身障者

台東＋新北＋馬祖結盟　「夏日333，一起看海趣」互惠旅遊

爭取21萬護腰裝備　台東縣政府挺「清潔隊員的腰」

樂活防疫開跑！ 雲林斗六與慈濟推動素食新生活

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

2020台南市國際龍舟錦標賽將在台南運河登場　黃偉哲提出4大防疫配套上路

新北農業局推動水保年度組訓　加強服務團隊簡政便民多元管道

金山區公所擴充防救災量能　麥當勞簽署備忘錄加入災害應變團隊

八旬老婦騎車拋錨豔陽下無力推車　2女警推車香汗淋漓助其返家

新北響應「世界防治荒漠化和乾旱日」　7月1日開放免費提供苗木申請

竹市國旅觀光大進擊副總統賴清德走訪動物園

南迴據點部落長者製作100顆肉粽　將送獨居與身障者

台東＋新北＋馬祖結盟　「夏日333，一起看海趣」互惠旅遊

爭取21萬護腰裝備　台東縣政府挺「清潔隊員的腰」

樂活防疫開跑！ 雲林斗六與慈濟推動素食新生活

中職／悍將「投」好痛　二軍傷了8名投手

研究：銀河系「高智文明」至少36個　活躍度攸關人類生存時限

時力推「黃標大賞」邀Youtuber投入公共議題　呱吉出任評審團長

不斷更新／范國宸闖本壘遭夾殺錯失得分機會　3局中信2比0富邦

Game On電玩遊戲展　給喜歡《怪奇物語》與80年代美學的你

貿協推動數位行銷振興出口服務列車　上百家企業受惠

費玉清《一剪梅》歐美爆紅「衝上排行榜前3」！　外國人瘋唱：雪花飄飄北風蕭蕭

中職／阻擋或繞圈受爭議　林明憲：三壘指導像投資一樣

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦「菜刀狂揮」路人…1女受傷

17年來首次！美司法部7月將執行死刑　4名「殺童」囚犯須伏法

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

東港火燒船燒上億！5艘千萬漁船曝

砸車民宿遭負評價灌爆！老闆娘還原始末

高雄大停水12小時！55萬戶範圍表

戀童男玷污女童17次　連倒垃圾時間也要

國民黨籲蔡適應：立委請做好做滿

11年馴化　潘連進種出「翡翠芒果」

桃園女車鑰匙掉落水溝　警趴下用撈的

「梁同學」熱情相揪　高雄女兒桃園遊

市地重劃施工「黃沙暴」　民眾陳情市長還給生活品質

彰縣農地重劃　66筆方正土地標售

彰議員推性產業合法　曹嘉豪簽不下去

快訊／高雄女遭老鼠咬...確診「漢他病毒出血熱」

台中購物節開跑　消費3千元振興券可抽1116次

新堀江「追悼許崑源」被酸　攤商曝原因

更多熱門

相關新聞

金山擴充防救災量能　麥當勞加入災害應變團隊

金山擴充防救災量能　麥當勞加入災害應變團隊

新北市政府金山區公所16日與「和德昌股份有限公司－金山中山麥當勞分公司」代表餐廳經理王信堅簽署防災合作備忘錄，並由新北市政府消防局簡任技正張易鴻及金山區長廖武輝贈予象徵團隊精神的「災防紅背心」及「麥當勞布章」，盼發揮民力無窮精神、公私協力合作，共同建立災害應變合作網絡。

新北響應世界防治荒漠化和乾旱日

新北響應世界防治荒漠化和乾旱日

夏日333，一起看海趣

夏日333，一起看海趣

逛九份沒邀侯友宜　蔡英文回應了

逛九份沒邀侯友宜　蔡英文回應了

新北市圖書館另類防疫慶端午

新北市圖書館另類防疫慶端午

關鍵字：

新北水保行動治理

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面