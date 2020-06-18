楊明州上任5天滿意度超高！藍議員揭密：因為是跟韓國瑜比

▲楊明州隨便做滿意度就超高，藍營議員揭原因。（圖／記者洪正達攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長罷免案6日通過，前市長韓國瑜已正式解職，目前由前市府參事楊明州擔任代理市長。對此，藍營議員葉元之在節目上說，無論現在楊明州做什麼事情，施政滿意度都會很高，「因為他的對比是韓國瑜。」

高雄市長罷免案通過後，由楊明州擔任代理市長，剛上任就恢復8點晨會的慣例，且周末也沒有休息，前往地方視察，找出大雨積水的問題所在。

楊明州接任後，網路聲量瞬間提高，有不少高雄市民跳出來力挺，楊明州本人也出面回應，不會辜負長官所託。據了解，楊明州是擁有成大土木碩士學歷，曾擔任高雄市府副秘書長、工務局工程科科長、養護工程處處長、建築管理處處長等職位，擁有專業工程背景。

▲葉元之指出，韓國瑜被黑得很嚴重，所以無論楊明州怎麼做，反韓的人都覺得很好。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，楊明州還擔任高雄市副市長，2018年韓國瑜上任後，也曾擔任市府秘書長，不過因個人因素，2019年9月請調市府參事。

至於楊明州呼聲為何這麼高？藍營議員葉元之接受三立節目《新台灣加油》時回應，其實楊明州滿意度都會很高是有原因的，「因為他的對比是韓國瑜」，韓國瑜被黑得很嚴重，無論楊做了什麼，反韓的民眾都會覺得「好棒棒」。

►貝佳斯美膚泥漿面膜特價699元，點我購買！

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！