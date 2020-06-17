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快訊／共軍運8、殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離

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▲▼國防部發布共機運8照片。（圖／國防部提供）

▲中共運8戰機。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

空軍司令部17日晚間表示，中午偵獲中共運8及殲10等型機，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機立即飛離我防空識別區，目前狀況均正常。

事實上，國防部16日中午才偵獲中共運8及殲10等型機，進入台灣西南空域，並經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機立即飛離我防空識別區，這次是共機連續2日闖入我國西南空域，也是6月9日以來4度侵犯台灣ADIZ。

空軍司令部強調，空軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。

根據國防部公開訊息，今天是今年以來，共機第11度現蹤台灣鄰近空域，前10次分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日殲11、空警500、轟6等；2月10日轟6等；2月28日轟6等；3月16日空警500、殲11等；4月10日轟6、空警500、殲11等；5月9日運8等；6月9日蘇愷30等；6月12日運8等；以及6月16日殲10等。

▼中共殲10戰機。(圖／中國海軍)

東海艦隊殲10戰機(圖／中國海軍)

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