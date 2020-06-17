新北幼兒園老師「拿圖釘」亂刺！孩童「手背一堆小洞」哭著去廁所洗血…

▲幼童遭老師以圖釘亂刺，手背一堆小洞，家屬看到氣炸。（圖／翻攝自臉書【我是土城人 我愛土城區】）

記者陳雕文／新北報導

虐待！新北市土城某私立幼兒園老師16日看到幼兒在玩佈告欄上的釘子，竟拿起圖釘朝幼兒的手背刺了好幾下，家屬看到孩子手背上有一堆紅色小洞，火大向教育局投訴，後來該教師坦承行，並遭園方解聘，但家屬仍舊氣噗噗，在臉書發文說，「我該公布他們嗎？」一堆家長敲碗說，「快公布！」

▲土城某私立幼兒園老師因虐童被解聘。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，該老師看到幼兒在玩圖釘，想透過「扎手」告知「那是很危險的東西」，結果造成幼兒手上多了10多個小洞，哭著去廁所把血沖掉，回家後父母才看到其手上的傷口，追問之下得知是老師所為，17日向教育局投訴。

教育局回應，幼兒園老師拿圖釘扎幼兒疑似體罰事項，本局已立即派員至幼兒園瞭解本案，該師不在園內，園方表示該師坦承確有此事件，園方業依契約解聘。

▲幼兒園回應，稱憾事的發生屬女老師個人行為，已立刻將其解聘。（圖／記者陳雕文攝）

此外，教育局將依規完成行政調查程序後，依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁處，行為人最重可裁處60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，並依情節重大情形移請司法查察。

教育局補充說，經查該園有超收、師生比不符及未公開資訊等違規事項，將依法裁處1萬8,000元，並責令該園如父母或監護人欲辦理幼生離園之手續，均有返還費用之請求權，不限於超收之幼生，該園不得拒絕。

該幼兒園表示，獲悉此憾事深感抱歉，實屬教保人員個人行為，已立即解聘；目前當事幼兒仍在本園就讀，家長溝通達成共識，家長也希望能讓孩子在園所裡繼續就讀。

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▼土城幼兒園傳出虐童消息，該園已跟家長達成共識，讓孩子繼續在該園就讀。（圖／記者陳雕文攝）