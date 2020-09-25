單親媽控幼兒老師拉扯重摔5歲女　新北警方偵 辦中最重可罰60萬

記者羅婉庭／新北報導

新北市一名單親媽媽月初向警方報案，指稱女兒於就讀的私立雙語幼兒園午休時遭老師強拉出教室，重摔趴在走廊，還從女兒身上跨過，導致女兒身心受創，媽媽帶女兒就診後，醫師判斷有情緒焦慮症狀，到幼兒園觀看監視器畫面才發現與園方說法不一。

新北市教育局表示，相關證據已送警局釐清中，若有違法最重可裁處60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統。

對於女童媽媽表示到園內看監視器畫面，驚見女兒疑似遭老師暴力對待，由於園方事後處理態度先是推託否認，還消極回應不然退費處理，教育局也說明了後續的處理狀況。

教育局指出，他們於109年9月10日下午6時接獲家防中心來電，通知發生疑似發生不當管教事件，隔日立即到園瞭解事發經過，並啟動調查機制。經檢視監視器畫面老師有拉幼生到門外，已於14日移送監視畫面及行為人資料至相關單位查證是否有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事。

教育局表示，本案刻正調查該師是否有不當管教或不當對待之情事，倘確有不當管教或不當對待之行為，將依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁處，行為人最重可裁處60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，並依情節重大情形移請司法查察。