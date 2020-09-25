　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

單親媽控幼兒老師拉扯重摔5歲女　新北警方偵辦中最重可罰60萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市最新消息快訊圖。

記者羅婉庭／新北報導

新北市一名單親媽媽月初向警方報案，指稱女兒於就讀的私立雙語幼兒園午休時遭老師強拉出教室，重摔趴在走廊，還從女兒身上跨過，導致女兒身心受創，媽媽帶女兒就診後，醫師判斷有情緒焦慮症狀，到幼兒園觀看監視器畫面才發現與園方說法不一。

新北市教育局表示，相關證據已送警局釐清中，若有違法最重可裁處60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統。

對於女童媽媽表示到園內看監視器畫面，驚見女兒疑似遭老師暴力對待，由於園方事後處理態度先是推託否認，還消極回應不然退費處理，教育局也說明了後續的處理狀況。

教育局指出，他們於109年9月10日下午6時接獲家防中心來電，通知發生疑似發生不當管教事件，隔日立即到園瞭解事發經過，並啟動調查機制。經檢視監視器畫面老師有拉幼生到門外，已於14日移送監視畫面及行為人資料至相關單位查證是否有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事。

教育局表示，本案刻正調查該師是否有不當管教或不當對待之情事，倘確有不當管教或不當對待之行為，將依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁處，行為人最重可裁處60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，並依情節重大情形移請司法查察。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／開獎了！統一發票7、8月特別獎獎號出爐
快訊／金正恩向南韓道歉了：做了不該做的事情
熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路
獨／小鬼低調入殮　眾親友不捨淚別最後一程
峮峮痛別小鬼抱友人大哭！ 黃爸看遠方落寞背影惹鼻酸
楊丞琳、許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」
快訊／小鬼遺體送抵二殯！預計下午火化「回到自己的星球」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／嚴德發人事安排「陸軍」色彩濃　抗共軍主力海空軍有微詞

朱立倫：海峽當然有中線！中共勿挑釁傷害兩岸人民感情

中科院飛彈試射彈道無限高　共軍情報船持續滯留花東外海

單親媽控幼兒老師拉扯重摔5歲女　新北警方偵 辦中最重可罰60萬

傳陸方涉入電視台人事　民進黨籲NCC深入了解

美豬9項行政命令「備查改審查」　柯建銘：創下朝野很好的範例

紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

朱立倫酸爆陳柏惟「巨嬰說」：專門當側翼的朋友要多進教室學習知識

快訊／新冠疫苗有譜！陳時中：9/18已跟COVAX簽約　10月付訂金

快訊／涉貪案唯一交保立委　趙正宇戴白口罩現身：我真的不知情

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

幕後／嚴德發人事安排「陸軍」色彩濃　抗共軍主力海空軍有微詞

朱立倫：海峽當然有中線！中共勿挑釁傷害兩岸人民感情

中科院飛彈試射彈道無限高　共軍情報船持續滯留花東外海

單親媽控幼兒老師拉扯重摔5歲女　新北警方偵 辦中最重可罰60萬

傳陸方涉入電視台人事　民進黨籲NCC深入了解

美豬9項行政命令「備查改審查」　柯建銘：創下朝野很好的範例

紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

朱立倫酸爆陳柏惟「巨嬰說」：專門當側翼的朋友要多進教室學習知識

快訊／新冠疫苗有譜！陳時中：9/18已跟COVAX簽約　10月付訂金

快訊／涉貪案唯一交保立委　趙正宇戴白口罩現身：我真的不知情

快訊／開獎了！統一發票7、8月中獎號碼出爐

幕後／嚴德發人事安排「陸軍」色彩濃　抗共軍主力海空軍有微詞

許光漢CK JEANS「男友風帥照」曝光　對上張藝興猛烈六塊肌沒輸

都穿平底鞋！25歲女「歪指痛爆」睡不著　醫曝5大成因：和遺傳有關

積壓公文逾期怕被懲處爆吃案　桃警入侵電腦竄改11件「都辦妥」

亞馬遜「球狀」新音箱登場！　同時發布雲端遊戲服務「Luna」

即／金正恩道歉了！認對南韓公務員連開10槍：做了不該做的事

每26分鐘就1人死於心臟病！醫談「主動脈剝離」：9成都是高血壓引起

申請社區磁扣！總幹事「現在沒空」打槍　她白跑3趟：互踢是怎樣

淡江大學校友徐航健捐1.2億　校方允諾「有蓮獎學金」將助校招生

政治熱門新聞

快訊／買到疫苗了！陳時中：9/18已跟COVAX簽約

快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機

富士電視台歡迎「台灣駐日大使」謝長廷參訪　網友讚：正名了

解放軍發射飛彈　蘇貞昌：浪費錢

三仙台飛彈試射「白光沖天」！6秒畫面曝光

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

罷捷二階啟動現身？四叉貓：全程幫喊罷免黃捷

陳其邁上任滿月！李眉蓁吳益政說這點「不及格」

退將指出海軍缺失　「蔡英文真是厲害」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」　國防部澄清了！

蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

吳釗燮「不尋求與美建交」　江啟臣酸爆

海峽論壇影片挨轟　陳玉珍談心聲

更多熱門

相關新聞

何嘉仁拖拉摔5歲女童　教育局：最重罰60萬

何嘉仁拖拉摔5歲女童　教育局：最重罰60萬

又爆出幼兒園虐童事件！一名就讀新北市中和區何嘉仁國際幼兒園的5歲女童，近日被媽媽發現左腳有傷，但校方除了態度強硬否認外，還要求「不要看監視器」，經追查卻發現，女兒是遭老師強拉出教室，並重摔趴在走廊，事後園方態度竟消極回應「不然退費處理」。對此，新北市教育局今（25日）回應，已啟動調查機制。

減速讓路！媽聽哭聲怒吼...3句童言尷尬炸

減速讓路！媽聽哭聲怒吼...3句童言尷尬炸

台中運動橘推廣迷你足球

台中運動橘推廣迷你足球

雲林幼兒園遭控施暴　社會處介入調查

雲林幼兒園遭控施暴　社會處介入調查

幼兒園違規不斷　教育部：朝加重罰鍰修法

幼兒園違規不斷　教育部：朝加重罰鍰修法

關鍵字：

幼兒園何嘉仁

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

海芬夢到黃鴻升：謝謝你想盡辦法來！

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面