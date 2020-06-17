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按喇叭慘沒命！莽男下車理論　他被推倒「後腦撞地」昏迷9天亡

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▲桃園市32歲蔡姓男子本月5日晚間開車行經桃園區大業路一段時，不滿後方同為蔡姓男子鳴按喇叭，下車理論時2人發生拉扯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市32歲蔡姓男子本月5日晚間開車行經桃園區大業路一段時，不滿後方同為蔡姓男子鳴按喇叭，下車理論時2人發生拉扯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市32歲蔡姓男子本月5日晚間開車行經桃園區大業路一段路口處，因不滿後方車輛鳴按喇叭下車查看，後方駕駛同為蔡姓男子也下車理論，其中較年長蔡男遭推倒因後腦著地導致陷入昏迷，桃園警方趕抵後緊急將昏迷蔡男送醫急救，搶救至14日仍宣告不治，警方將較年輕蔡男依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市32歲蔡姓男子本月5日晚間開車行經桃園區大業路一段，因後方同為蔡姓男子鳴按喇叭，蔡男將較年長蔡姓男子推倒在地導致昏迷。（圖／記者沈繼昌翻攝）▲桃園市32歲蔡姓男子本月5日晚間開車行經桃園區大業路一段，因後方同為蔡姓男子鳴按喇叭，蔡男將較年長蔡姓男子推倒在地導致昏迷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，本起案件發生在本月5日晚間9時許，32歲的蔡姓男子開車停靠在大業路一段巷口，但後方由62歲蔡姓男子因被擋住而鳴按喇叭，年輕的蔡男下車查看，後方蔡男也下車理論，2人發生拉扯，年輕的蔡男推了年長蔡男一把，豈料，年長的蔡男因後腦著地，倒地後沒再起身。

▲桃園市警分局處理67歲蔡姓男子遭32歲同為姓菜男子推倒昏迷，消防人員現場檢視蔡翁狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警分局處理67歲蔡姓男子遭32歲同為姓菜男子推倒昏迷，消防人員現場檢視蔡翁狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報後會同消防人員先將昏迷的蔡男送醫急救，較年輕的蔡男當時在現場向警方聲稱，因行車糾紛與對方發生拉扯，他推了一把結果倒地後就沒起來，但他一直留在現場等候警方到場處理。

62歲的蔡姓男子送醫治療後因傷勢嚴重，急救至14日仍宣告不治，家屬質疑年輕的蔡男有故意殺人之嫌，警方偵訊後依殺人罪嫌將蔡男移送桃園地檢署偵辦，全案由桃檢調查中。

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