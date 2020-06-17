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宜蘭確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」　限制70萬尾蝦隻移動

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▲▼宜蘭17日確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭17日確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭確診蝦瘟！五結鄉1白蝦及頭城鎮1草蝦養殖場，驗出染累積死亡率高達80％的「十足目虹彩病毒 」，染病養殖池面積合計約1.5公頃左右，業者損失約70萬元，而宜縣府已採取共70萬尾蝦隻移動管制措施，另，此病毒，非人與動物共通傳染，不會涉及食品安全。

宜縣府表示，依據2019年度養殖漁業放養量調查顯示，宜縣白蝦養殖面積約佔90公頃，草蝦面積約佔37公頃合計約127公頃，養殖地區多分布於沿海鄉鎮，尤其以礁溪鄉面積達佔37%為宜蘭縣養殖重點地區。

請繼續往下閱讀...

6月初，宜縣動植物防疫所在接獲防檢局確診五結鄉1白蝦及頭城鎮1草蝦養殖場染「十足目虹彩病毒 」通報後，即刻將染病蝦場採取移動管制措施，限制漁獲進出及消毒清池復養輔導。

▲▼宜蘭17日確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」。（圖／宜縣府提供，下同）

至於未染病的養蝦場，則請漁業養殖及相關業者確實做好生物安全措施，包含人車進出管制，人員、交通工具及設備器械清潔與消毒，並從合法來源種蝦場購買健康魚苗，購入蝦苗後應先在隔離水池隔離觀察2週，無異常後再引入飼養池飼養。

十足目虹彩病毒，目前文獻歸於虹彩病毒科，在2014年於中國福建省發現之一種新型病毒，非OIE表列疾病，亦非屬我國「動物傳染病防治條例」公告之動物傳染病，且非人畜共通傳染病，不會傳染給人。

十足目虹彩病毒易感物種為白蝦、淡水長臂大蝦等蝦類。從2014年到2017年中國9個省監測出此病毒，感染蝦的臨床症狀並不典型，包括身體略帶紅色，肝胰腺萎縮並褪色，胃、腸內無食物。

在發病的淡水長臂大蝦中可觀察到獨特的DIV1症狀；在額角基部出現白色的區域。瀕臨死亡的蝦隻將沉入深水中，發病池每天都有死蝦被發現，累積死亡率高達80％。
此病毒非人與動物共通傳染，不會涉及食品安全，民眾無須驚慌，目前十足目虹彩病毒目前沒有特效藥治療，養殖池會造成嚴重的損失。

宜縣府籲請養殖戶發現養殖蝦群行為異常、罹病或病因不明死亡時，儘速向所在地動物防疫機關通報，以釐清異常或疾病發生原因，切勿自行投藥或任意棄置，防疫專線：03-9602350。

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