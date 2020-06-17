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5.4萬人「罷王粉專」公布4連署地點：10萬市民光榮中壢！　王浩宇PO一張圖

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▲▼桃園市議員王浩宇「收兩顆子彈報警處理」說明。（圖／記者陳家豪攝）

▲王浩宇說，「關於我的負面討論總量已經急速降溫，剩下上禮拜的零頭而已。」圖為他近日出面說明收到「兩顆子彈」恐嚇。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「罷免王浩宇」粉專宣布破5萬人，截至17日，已達5.4萬人按讚。對此，民進黨桃園市議員王浩宇貼出一張圖表示，「光譜，慢慢變得清晰。」

「罷免王浩宇」粉專16日說，「罷王行動，需要你我的付出，才有機會達成。十萬市民光榮中壢！罷王別譏，全民響應」，並公布規劃4處連署地點，包括中壢前站市區（老市區、SOGO、中壢夜市周邊）、中原商圈、內壢（包含元智大學周邊）和龍岡地區。

▼「罷免王浩宇」粉專公布規劃4處連署地點。（圖／翻攝罷免王浩宇臉書）

「罷王」曝連署4地點：10萬市民光榮中壢！　王浩宇PO一張圖。（圖／翻攝罷免王浩宇臉書）

「光譜，慢慢變得清晰。」對此，王浩宇16日在臉書貼出一張「王浩宇負面評價（政治立場別）」圖，並表示，這是過去24小時的網路聲量，「關於我的負面討論總量已經急速降溫，剩下上禮拜的零頭而已。」

王浩宇指出，其中，有近7成是藍營支持者或韓粉；12.6%是民眾黨支持者或柯粉，「而在臉書上留言批評我的民進黨支持者或英粉，24小時內只有182個，比例極低。」

高雄市議長許崑源日前墜樓身亡，王浩宇第一時間在臉書透露死訊，開頭還寫「力挺韓國瑜」，挨批消費死者；事後雖刪文澄清，仍遭不滿王行徑的人士於臉書發動罷王連署。

▼王浩宇發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

「罷王」曝連署4地點：10萬市民光榮中壢！　王浩宇PO一張圖。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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