【多益時事通】高雄「代理市長」上任，英文怎麼說？

▲ 高雄市代理市長楊明州就職 。(圖/記者洪正達攝)

文/徐碧霞Valerie

前高雄市長韓國瑜成為台灣首位被罷免的直轄市市長,不但引起紐約時報、華盛頓郵報等國際媒體報導,還掀起一波「罷免潮」。目前代理市長已上任,後續還要進行補選,若想和外國友人聊這次的「罷韓」,要如何以英文描述投票呢?

罷免該用recall或remove

國際報導裡的「罷免」常使用recall這個字。recall可以拆成兩個部分來看,字首「re-」和call,「re-」常有的意思為again或back,於是就有「召回」的含義。recall也可以當作名詞,如罷免投票即可使用recall vote。

Kaohsiung Mayor, Han Guoyu, has become the first mayor in Taiwan to be recalled .

(高雄市長韓國瑜成為台灣第一位被罷免的市長。)

罷免還可用remove someone from office(免除某人的職位),office的意思為「官職」而非「辦公室」,因此競選(某職位)即可用動詞run for來和office一起搭配使用,用法是run for office.

然而,在多益的範疇裡,recall有兩個常用的解釋,一是產品若有瑕疵或問題時,需要下架和召回時也可使用product recall(產品召回)。另一個重要的意思為動詞「憶起」,名詞為recollection「記憶」。

The manufacturer has issued a recall for several toys containing lead and other harmful elements.

(廠商回收含有鉛和有害物質的玩具。)

He has no recollection of the things happened before the deadly car crash.

(他對車禍發生前發生的事毫無記憶。)

罷免門檻怎麼說

這次罷免投票率超過四成,高雄市民出來投票(voter turnout)的意願也相對高。這裡人們出來參與某活動時,可以用turnout這個名詞,也可拆開做動詞turn out。

The voter turnout has been quite high for the past two presidential elections.

(過去兩次總統大選的投票率都相當高。)

More than 20,000 fans turned out to celebrate the football team’s victory.

(超過2萬名球迷出來慶祝足球隊贏得冠軍。)

這次罷免成功需要達到兩個條件,一是同意票需超過不同意票,二是投票人數需達高雄總選舉人數的1/4的門檻,也就是約57萬多票,在此「門檻」的英文可用threshold。

The official vote count showed that the recall passed the threshold .

(官方計票顯示罷免已達到門檻。)

The store offers free shipping if your purchase exceeds a specific threshold .

(如果你的消費金額達到某個門檻,店家就會提供你免運。)

通常在大選完後,勝選或敗選的兩方會發表談話,勝選的演講即可說是victory speech,而落敗一方的演說即是concession speech,concession的動詞是concede,表示承認(失敗)、認輸、(不情願的)讓步。

The government has conceded that health care reform has been a disaster.

(政府承認醫療改革徹底失敗。)

代理該用substitute或replace

目前政府已指定代理市長直到補選(by-election),代理市長可用形容詞acting,解釋為「暫時代替(某人)職務/職責」,所以代理市長即是acting mayor,相對的「在任的」即是incumbent或sitting。

The Executive Yuan appointed Yang Ming-Jou as acting mayor of Kaohsiung to fill the vacancy left by the former mayor.

(行政院指派楊明州為代理市長,填補前任市長所留下的空缺。)

appoint (v)也是一個多益高頻單字,表示指派,任命,名詞是appointment。填補職位的缺,則是用fill這個動詞,職位的空缺就用vacancy (n)。

Due to the recent embezzlement scandal, his appointment has been terminated.

(因為近來挪用空款的醜聞,他的任命已被終止。)

在多益常見、和代理類似的高頻單字還有substitute,代換,可用成動詞substitute A for B,也可做名詞「替代的人/替代品」使用,譬如代課老師a substitute teacher。此外也有replace (v)取代,替換,用法是replace A with B,名詞是replacement。

According to the recipe, you can use powdered milk to substitute for cream.

(根據這個食譜,你可用奶粉取代鮮奶油。)

Jimmy Chen will replace Randy Fukota as the new chairperson of the committee.

(Jimmy Chen將取代Randy Fukota成為委員會的新主席。)

We need to find a replacement before John retires in July.

(我們得在John七月退休前趕快找他替補他的人。)

代班還可以用fill in for someone這個片語。

I need to take a personal leave on Friday. Can you fill in for me?

(我星期五需要請事假,你可以幫我代班嗎?)

中選會已公告高雄將在8月15日舉行市長補選,高雄市民準備好了嗎?

【多益模擬試題】

1. After losing the election, the candidate still refused ________.

(A) conceding

(B) to concede

(C) being conceded

(D) to have conceded

2. Despite the heavy rain, the stadium was ______ _ enthusiastic fans who turned out to support the team.

(A) filled in

(B) filled out

(C) filled up

(D) filled with

解析:

1. 正解為(B)。題意為「在輸掉選舉後,這位候選人仍拒絕承認敗選。」本題是文法題,動詞refuse後面需用不定詞to加動詞原型,因此(B)為正確答案。

2. 正解為(D)。題意是「儘管大雨,體育館充滿著熱情的球迷前來支持他們的球隊。」需選擇適合句意的動詞加介系詞組合,因此(D)「充滿」是正確答案。

