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澄清「國籍選擇說」　小明父母齊聚疾管署、政院下跪陳情

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▲▼台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罹患癌症的陸配郭媽媽，到疾管署外下跪，為自己今年才排上取得台灣身分證申請，但仍因疫情無法回台的女兒陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

 記者陳政錄／台北報導

眼見滯留在大陸的「小明」們遲遲無法回台，台灣滯陸孩童父母自救會率30位成員17日頂著酷暑，接連前往衛福部疾管署、行政院拉布條陳情，中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明表示，許多小明其實都想成為中華民國人，無奈尚未取得身分證，並沒有指揮官陳時中所謂「國籍選擇」的問題。

另位罹患乳癌三期的郭媽媽也出面喊話，心疼自己的女兒2月7日人到了台灣機場，卻被迫遣返，當場骨肉分離，實在情何以堪。

▲▼台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣滯陸孩童父母自救會成員手拿陳情書，到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣滯陸孩童父母自救會下午一點開始，於衛福部疾管署前集合，拉布條高喊「政府高抬貴手，讓我家人返台」口號，強調團聚權是基本人權，希望政府在國內防疫措施陸續解封，並考量放換商務人士、境外生來台時，不要把「小明」變成被遺忘的一群。

出面聲援小明父母的國民黨籍立委林奕華，在現場出示日前內政府移民署公布的「各類人士來台限制一覽表」，內容開放外籍、港澳人士只要持有居留證，就可以來台，唯獨大陸人士只限「陸籍配偶」可以，小明持居留證也不行，且該表格後來還被下架，質疑政府雙重標準、政策模糊，盼政府能審酌考量。

▲▼台灣滯陸孩童父母自救會到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃姓民眾表示很多「小明」的居留證、學籍，甚至是申請台灣身分證資格，都因此受到影響。（圖／記者屠惠剛攝）

陸配郭媽媽來自海南，年約40歲嫁來台灣12年，她舉著「跪求您讓我的女兒回家吧」的牌子傾訴，自己女兒是和前夫所生，後嫁給台灣丈夫後，3歲半的女兒就跟著來台灣生活，由於與丈夫沒有血緣關係，因此等到她2016年取得中華民國身分證後，女兒才能依親於她，開始排隊等待申請中華民國國籍。

她語帶哽咽的說，由於移民署對陸配、陸配子女入籍每年名額有限，她小孩排了四年，好不容易今年拿到身分證資格，卻因疫情，在2月7日跟著她一起入境回台時，在機場當場被要求自費遣返，學業都成了問題，女兒也很不解，為什麼想當一個台灣人這麼難。郭媽媽強調，小孩沒有選擇出生地的權利，他們也不是像指揮官陳時中所說，不選擇台灣國籍，而是還在等待流程。

鍾錦明坦言，以他協調兩岸婚姻多年經驗，許多「小明」，尤其是陸配與前任配偶的小孩，雖然多年在台生活，但要取得身分證，仍相當困難，需要很多時間，絕對不是刻意不想當台灣人，盼政府能將心比心，「這些小孩、陸配遲早都會變成台灣人，請不要讓他們對台灣灰心。」

▲▼台灣滯陸孩童父母自救會步行到行政院外陳情。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣滯陸孩童父母自救會步行到行政院外下跪陳情。（圖／記者陳政錄攝）

另位張小姐也說，她嫁來台灣十年，已經拿到台灣身分證，但小孩子的證件還在「排隊申請」的路上，若此次因疫情無法來台，將影響居留時間，若待不滿183天，擔心未來要繼續申請專案居留，以拿到台灣身分證會更加困難。

台灣滯陸孩童父母自救會17日下午在疾管署外，遞交陳情書給官員後，還步行到行政院外，頂著酷暑下跪高呼口號，並再次遞交陳情書給行政院外交國防法務處官員，盼政府能聽進他們的心聲。

「小明的故事」按照陸委會主委陳明通說法，「小明」主要是指台商與陸籍配偶，在大陸所生的、出生時為大陸戶籍的小孩，後隨台灣籍的父親或母親回台長期居住、生活、就學，也有健保，但因為在台灣沒有戶口，需以專業長期居留、專案探親居留等方式留在台灣。

因應「小明的故事」議題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中數月前曾說，考量國內防疫相關量能，必須以國人為優先；他也說，陸配子女一開始是可以選擇國籍的，既然沒有選擇台灣的國籍，現在就必須自己安排、自己承擔。不過，鍾錦明強調，有很多小明，只是還在申請國籍的路上，並非不想取得台灣國籍，這些人不應該被遺忘。

►他奶奶的美麗小秘訣

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼行政院官員（背對者）出面接下陳情書。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼台灣滯陸孩童父母自救會步行到行政院外陳情。（圖／記者陳政錄攝）

▼移民署日前曾在官網上傳現行的境外人士來台管制標準，但後來該圖被下架。（圖／立委林奕華截圖提供）

▲▼移民署日前曾在官網上傳現行的境外人士來台管制標準，但後來該圖被下架。（圖／立委林奕華截圖提供）

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