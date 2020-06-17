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2倍券硬灌水說3倍券！　張世賢：民進黨數學是不是有問題？

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▲台南市議員張世賢怒批民進黨中央執政真漏氣，連基本數學也不好，吹牛說振興券是3倍券，明明要鄉親拿1千換2千是2倍券，怎會灌水成3倍。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員張世賢怒批民進黨中央執政真漏氣，連基本數學也不好，吹牛說振興券是3倍券，明明要鄉親拿1千換2千是2倍券，怎會灌水成3倍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員張世賢17日在市議會總質詢中，怒批民進黨中央執政真漏氣，連基本數學也不好，吹牛說振興券是3倍券，明明要鄉親拿1千換2千是2倍券，怎會灌水成3倍券？

張世賢質詢開場直接考在場市府一級局處首長，「疫情」台語如何正確發音，結果幾乎沒有官員能正確答出，他說民進黨疫情指揮中心陳時中等官員不是神嗎？連疫情台語都說錯，又不仔細調查粗糙的發布錯誤國家旅遊警報，讓台南關子嶺等重要景點上了警告榜單，搞得關子嶺等地遊客自動止步，陳時中事後到白河作秀有用嗎？

張世賢又抨擊民進黨中央，紓困金發放不公導致民怨四處開花，現在要發振興券，鄉親都要現金，民進黨又從酷碰券到振興券，又搞到3倍券，民進黨政府真是漏氣，吹牛說是振興3倍券，明明是要鄉親拿1千換2千，2倍券就實話實說2倍，怎會灌水成3倍？民眾要領這振興券又要大排長龍，為何要如此擾民？

張世賢問現場局處首長等官員，要領2倍券的請站起來，官員們觀望四方，無人站起來，真的不領嗎？他又問不領的站起來，結果只有市府秘書長1人站起來，張世賢問市長黃偉哲領不領，黃市長說他思考中。張世賢說他本人不領，政府如果有誠意要全民都領的到2千元，請直接將現金匯進每人的戶頭，不要又弄到民怨滔天。

對於菁寮鄉親反對設置雞肥處理場，張世賢現場轉交鄉親陳情書給黃偉哲市長，請市府審慎處理，鄉親憂心雞糞處理成有機肥的過程，造成地方環境汙染，請市府能重視民意。張世賢也再次為白河美景請命，他說白河擁有全球15條最美花海之一的林初埤木棉花道、南洋櫻、白河蓮潭阿勃勒、石斛蘭瀑布和白河蓮花，尤其白河蓮花是全國蓮花節的始祖，現在桃園和嘉義蓮花節做得有聲有色，縣市政府大力支援行銷，反觀台南白河蓮花節人潮越來越少，每次總質詢他都老話重提極力爭取，希望獲得台南市政府的關心，結果一年一年的過去，一直未見觀光旅遊局推出整套的旅遊行程行銷白河，請官員們仔細聆聽鄉親們辛苦單打獨鬥的心聲。市長黃偉哲答詢說，將爭取明年內政部經典小鎮旅遊補助。

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