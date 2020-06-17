雲端最前線／高雄市長補選在即！藍綠爆「爸爸大戰」？

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長補選將受理登記，由於補選時程被壓縮，國民黨立院黨團總召林為洲希望中常會通過特別提名辦法後，能在周五（19日）前盡快提出人選，但人選還未確定，已先引發「爸爸大戰」。林為洲反諷，若要講爸爸，大家一起講，「陳其邁、陳致中爸爸是誰？」直指陳其邁「最怕談爸爸」。《雲端最前線》17日邀請台北市議員鍾小平、台北市議員苗博雅、台灣智庫副執行長董思齊以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陳其邁將回防高雄 。（圖／記者洪靖宜攝）

南北韓近日關係惡化，北韓領導人金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正13日揚言動武，16日炸毀兩韓聯絡辦公室，今（17）日又表示，將在金剛山及開城工業區部署朝鮮人民軍，並於兩韓邊境附近恢復「各種各樣的」軍事活動。據報，南韓15日曾提議派遣特使訪問北韓，但金與正不接受「動機不純」的提議。

台灣在1997年爆發口蹄疫情，經過24年努力，重回口蹄疫非疫區！總統蔡英文於16日晚間在臉書上分享好消息，強調世界動物衛生組織通過台灣從口蹄疫疫區除名，台灣豬肉終於可以再次回到世界舞台。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。