民進黨：蕭美琴任駐美代表展現政府重視台美關係

▲蕭美琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文16日晚間敲定由國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表，成首位女性駐美代表。對此，民進黨17日在臉書表示，這不僅展現了政府高度重視台美國間緊密合作的夥伴關係，更把在國際事務上具有豐富經驗的優秀外交人才放到最合適位置。

民進黨指出，蕭美琴曾擔任黨部國際部主任，在外交最前線為台灣爭取參與國際事務機會；擔任立委後，長期在外交國防委員會上，積極連結台灣與各國，爭取更多國際能見度；即使在選區，她仍將國際事務的能量注入地方，不但要讓世界看見台灣，更要串聯國際社會走進台灣每一個角落。



民進黨表示，「適才適所，貢獻專業」是他們任用人才的重要前提，相信蕭美琴擔任駐美國代表後，必能讓台美關係更加強化，彼此合作更加密切多元。

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