兒失聯20年…爸死了也不回家奔喪！老母親心寒立遺囑「剝奪遺產繼承權」

▲王家次子離家20年，就連父親死後也不返家奔喪，母親傷心之餘剝奪其遺產繼承權。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市王姓老婦與丈夫育有3子，豈料107年丈夫過世時，離家20年未曾聯絡的次子竟也不願回家奔喪，王婦盛怒之下立下遺囑，拒絕讓次子繼承遺產。108年9月王婦過世後，王家長子拿著母親生前所立的遺囑前往法院請求確認；高雄少年及家事法院審酌後，判定王家次子繼承權不存在。

判決書內容指出，王婦與丈夫婚後育有3個兒子，時光荏苒，3子皆在外成家立業，惟次子自民國90年離家後即未曾返家探視父母，且為了斷絕聯繫，還不斷搬家、更換電話號碼，就連107年3月父親過世時，次子仍未返家奔喪。

由於次子多年不聞不問，王婦在丈夫過世後，心寒之餘立下遺囑，內容指出，「次子王OO十餘年未返家探視父母，亦未給予扶養費，且一直搬家、常換電話號碼，故意與本人（王婦）及其兄弟避不見面，甚至連本人配偶死亡後，亦未探視本人及參與喪禮，對本人已有重大精神虐待情事，使本人長期精神痛苦，本人依民法第1145條第1項第5款剝奪其繼承權。」

在王婦於108年9月過世後，留下不動產及存款等財產，王家長子拿著母親生前所立遺囑前往法院請求確認。高雄少家法院審酌，王家次子並無不能探視之正當理由，但離家十餘年竟未曾返家探視父母，衡諸我國重視孝道之固有倫理，已足以造成王婦精神莫大痛苦，且王家次子在經通知後也不肯出庭說明，因此判決其繼承權不存在。

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