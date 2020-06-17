快訊／蘇貞昌批了陳其邁辭呈6/19生效　16字祝福「珍重加油」





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁17日將接受民進黨徵召投入高雄市長補選戰。行政院長蘇貞昌17日正式批准陳其邁請辭副閣揆，同時也獻上16字祝福，「殊多幫忙，非常感謝。祝福前程，珍重加油。」

陳其邁16日一早回母校高雄中學出席畢業典禮，一出場就受到學弟們歡聲雷動歡迎，狂喊「市長好」，人氣爆棚。他受訪時證實這兩天會是自己的「畢業典禮」，16日下午已經先向蘇貞昌提出副閣揆的辭呈。

蘇貞昌收到請辭信後，17日一早批准、預計19日生效，內容也特別向這一年多來一起打拼的陳其邁獻上祝福與感謝，「殊多幫忙，非常感謝。辭職照准，自6月19日生效。祝福前程，珍重加油。」

據悉，陳其邁19日請辭生效後，政院也將在同一日正式對外宣布接任副閣揆的人選，預計將由經濟部長沈榮津接任。

針對行政院副院長陳其邁辭職一事，行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌已於今早批准陳其邁副院長辭呈。辭呈將於6月19日（週五）正式生效，陳其邁副院長仍將參與明（18）日的行政院院會。

丁怡銘表示，陳其邁副院長在簽呈中述明「因為爭取報效故鄉服務市民機會，決定參與高雄市長補選。請准辭去行政院副院長職務。」副院長除了在簽呈中表達對於院長的感謝，讓他過去一年多來獲益良多，也表示「對於能夠參與其中襄助院長，他深感榮幸。」副院長也細數行政團隊政績，如上任即展開防治非洲豬瘟守護台灣豬產業，持續推動史上最有感減稅，因應中美貿易戰吸引台商回流外商加碼投資，嚴守財政紀律讓政府22年來首度歲入歲出打平，對抗武漢肺炎成功防疫保護國人為國際稱道等重要施政。

丁怡銘指出，蘇貞昌院長今日早上已批准陳其邁副院長辭呈，並批示「殊多幫忙，非常感謝。辭職照准，自六月十九日生效。祝福前程，珍重，加油！」向陳其邁副院長表達他的祝福，也感謝他一年多來對於防疫等各項政務的貢獻。

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