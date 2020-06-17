遭服務生譏「臉上刺青喔」！紅胎記廚師怒告…曝童年被排擠慘況：一輩子創傷

▲知名五星級酒店的服務生因嘲笑內場廚師臉上的紅色胎記被判拘役。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一間知名五星級酒店去年6月間爆發一起糾紛！邱姓男服務生與徐姓廚師因補菜問題起爭執，以「你以為臉上是刺青喔」等語，嘲笑臉上有大片紅色胎記的徐男，事後遭徐男提告。日前新北地院認定邱男行為已犯公然侮辱，判處拘役40日，得易科罰金4萬。

判決指出，整起事件發生於去年6月23日晚間，當天3樓餐廳來了許多客人，因此餐點迅速被掃光，徐男忙於補菜之際，情緒也爆躁，隨口對牆壁罵了一句三字經，結果被邱男聽到，雙方因而起口角衝突。

邱男問徐男「怎麼了嗎」，徐男回應希望催菜速度可以好一點，可否請主管進來說明，孰料，邱男竟挑釁徐男「不然你想怎麼樣」、 「你以為你臉上是刺青喔」。徐男表示，臉上的紅色胎記是一輩子的創傷，從小就因胎記時常遭排擠、嘲笑，若是小朋友不懂事就算了，如今邱男已是成年人，卻還以此嘲笑，爭吵過程兩人相互拉扯，直到同事見狀拉開，他們才停止吵鬧。

邱男否認公然侮辱犯行，辯稱當時的語氣是詢問「你臉上是刺青嗎？」，並非嘲弄，且強調他與徐男不認識，當下沒想那麼多，純粹好奇而已；不過，當時也在現場的張姓同事則表示，雙方衝突氣氛相當緊張，而這時的邱男不可能突然對徐男來一句友善問候。

法官認為，對於因不可改變的外貌，而長期承受社會不一樣眼光的人，自然容易因別人對外貌的評論，而感覺到名譽受貶損，因此審酌上述說詞後，認為邱男拿徐男臉上的紅色胎記開玩笑，除了貶損名譽外，也使徐男在精神、心理上感受到難堪，此外嘲弄的場合是有多數人得以見的廚房，認定邱男有公然侮辱犯意，最終判其拘役40日，得易科罰金4萬，全案可上訴。

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