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聚會醉倒慘遭硬上！台南妹哭訴：妳男友對我做了…閨蜜不信　她絕望報案

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▲桃園市林姓男子遭前女友指控，去年5月酒後硬上性侵，林辯稱經過女友同意才帶套上陣。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子參加聚會，醉倒在沙發上慘遭朋友男友硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名女子小蕙（化名）赴李姓女友人家中聚會喝酒，孰料，李女的黃姓男友見小蕙醉倒於沙發上，且李女不注意之際，趁機硬上得逞，所幸小蕙清醒後隨即報警、驗傷，才得以揭開黃男狼行。日前台南地院依乘機性交罪，判有期徒刑3年6個月，全案仍可上訴。

整起事件發生於去年9月29日晚間，小蕙前往李女家中，卻因不勝酒力直接睡倒於客廳沙發上，此時黃男先是親吻、撫摸她，見李女不在場時，強脫她褲子硬上得逞，隔天早上清醒後，她發現身體有異物，才驚覺事態不妙，不過她向李女表示「妳男朋友好像對我做了不好的事情」，卻不被相信，因此趕緊到派出所報案，驗傷後也確認有黃男DNA。

黃男僅坦承有親吻、撫摸一事，卻堅稱沒有硬上小蕙，且小蕙當時嘔吐後，還能夠與女友交談，應該屬於清醒的狀態，另外又辯稱，他與女友於客廳發生關係，沒有擦掉，完全不曉得小蕙如何取得他的DNA。

對此，法官認為，小蕙於偵查、接受訊問時，都有哭泣、不適等明顯情緒反應，且當天為第一次認識黃男，沒有刻意陷害黃男的動機，認為黃男僅為逞一己之慾，趁機硬上，對小蕙身心產生負面影響，最終判黃男有期徒刑3年6個月，全案仍可上訴。

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