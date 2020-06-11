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報電話號碼無法進健身房　奧客狂罵櫃台妹「下跪、舔地板」下場出爐

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▲▼少女,霸凌,排擠,哭,許力方,美少女,氣象小公主,今日我最美,周子瑜。（示意圖／記者莊智勝攝）

▲黃男單報電話號碼無法成功進入健身房，竟怒飆櫃台小姐，叫她「下跪」、「舔地板」，一審被依公然侮辱罪判拘役10日，得易科罰金。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者孫于珊／台北報導

一名健身俱樂部會員黃姓男子，因不滿報電話號碼無法進場成功，竟高聲辱罵櫃檯客服專員張女，還叫張女「下跪」、「舔地板」道歉，張女不堪受辱憤而提告，但黃男仍不認錯。台北地院審結，依公然侮辱罪判黃男拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

判決指出，2019年9月30日下午3時許，黃男到健身中心準備入內運動時，僅告知電話號碼隨即入場，當時櫃檯值班人員張女發現未能成功登入會員，要求他依照入場規則，但黃男已逕行進入更衣室更換衣服完畢，不料黃男出來後，仍忿怒不平，返回櫃檯前與在場櫃檯人員及張女發生爭執，飆罵「妳那什麼眼睛啊！看了就不爽」、「因為是妳們故意check in不成功」、「有沒有成功，那就是你自己的問題嘛」，甚至對張女說「下跪」、「舔地板」等不屑、輕蔑話語，過程中，張女都有以手機蒐證。

然而黃男在警詢中供陳，他只是在要求很嚴厲的道歉而已；審理期間也辯稱，他當時沒有跟比他高的張女對話，是跟一名比較矮小的女性櫃檯人員對話，一切都是警察誘導，且他不記得對話內容，由於晚上他有喝酒，當天意識不清。黃男甚至質疑健身房的監視器畫面裡的人及時間是偽造、張女提供的錄音也都是剪接虛構，男子音不是他，並提出就診精神科的病歷資料試圖脫罪卸責。

法官經查後認為事證明確，不採信黃男說法，黃男的鄙視、輕衊言詞辱罵，致張女人格名譽受損，案發後又始終否認犯行，迄今也未曾道歉或獲得對方諒解，犯後態度不佳，因此審酌一切情狀後，判他拘役10日，得易科罰金。

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