開譙「您不是女人生的」！去死女韓粉下場曝光　高植澎開心：終得懲治

▲楊姓女韓粉日前罵前澎湖縣長高植澎「混蛋」挨告，近日判決出爐她被處拘役30日。（組合圖／翻攝臉書、記者洪靖宜攝）

記者徐愷昕／高雄報導

楊姓女韓粉自2019年7月，在高雄煎餅店飆罵女學生「去死」後，凶狠的模樣在民眾間留下深刻印象，之後又被挖出其實她早在同年4月時，就因不滿前澎湖縣長高植澎質疑李佳芬，前去高植澎臉書辱罵「混蛋」、「丟臉」、「您不是女人生的」等語。如今判決結果出爐，楊女被依公然侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

楊女2019年4月間不滿高植澎在臉書發文，質疑高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬沒把版稅捐出去，氣得直接「出征」開罵，內容包含「高植澎混蛋」、「不是每個人都跟您一樣不要臉的」、「您不是女人生的」等不雅字眼，還直接tag高的臉書嗆「當醫生很了不起嗎？」，後來遭提告妨害名譽。

近日判決結果出爐，高植澎開心於臉書寫下，「四處罵人的鐵韓粉楊王如，終於得到應有的懲治！」並表示民事部分仍在審理中。

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▲前澎湖縣長高植澎曾遭女韓粉嗆 「您不是女人生的」，怒向法院提告。（圖／翻攝高植澎臉書）

法庭上楊女辯稱，因不認同高植澎惡意誣陷韓國瑜夫婦共同「撈」、「混」，為好心提醒對方注意言詞所以才說出這些話，並無要貶損他人格及社會評價的意思，且她認為，2人爭執起因是韓國瑜，她發言算是評論公眾人物，理應受言論自由保障。

橋頭地院審理時認為，楊女的言論經上下文拼湊後，可見她確實是在攻擊高植澎職業及過往人生經歷，而這些言詞也足以使當事人感到難堪及屈辱，雖楊女表示是在評論政治，但內容顯然早已跳脫，感覺更像是在發洩心中怨念及損害高植澎，因此言論不在言論自由保障的範疇中，審結依妨害名譽罪判楊女拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

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