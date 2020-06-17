　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲爆這家資安公司具大陸背景　國安局、國防部、交通部買了5000萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林俊憲召開「潛伏在政府機關的中國製資安『間諜』還有多少？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委林俊憲召開「潛伏在政府機關的中國製資安『間諜』還有多少？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林俊憲17日踢爆政府資訊採購的重要供應商「Fortinet」具有中國大陸背景，不僅公司董事多為中國籍人士，負責人甚至入選中國大陸建國65週年紀念肖像郵票，我國政府5年來已向「Fortinet」採購了5億元的資訊設備，其中國安局、國防部、交通部就採購近5千萬，提醒政府應該加強防堵假裝成外資的陸資公司，以免造成國家資安的一大漏洞。

林俊憲17日上午於立法院召開「潛伏在政府機關的中國製資安『間諜』還有多少？」記者會，並邀請行政院資通安全處、行政院公共工程委員會、經濟部投資審議委員會、經濟部工業局等代表出席。

林俊憲指出，最近在全世界很火紅的視訊通話軟體「Zoom」，表面上雖然是外資公司，實際上卻是由中國人主導，中國大陸政府可以進行管控，而最近他發現被政府機關大量採用的資訊安全公司「Fortinet」，總部雖然設在美國，然而董事會成員大多為中國籍人士。

林俊憲說，該公司的大股東出生地皆為中國大陸，且負責人謝青與中國大陸官方關係非常好，更曾經出現在由中國大陸官方所發行的建國65週年紀念肖像郵票中，「可想見中國政府對這人的重視跟肯定」。

林俊憲接著說，「Fortinet」去年因為將中國大陸製的產品重貼標籤，偽裝成美國製後銷售給美國軍方的多個部門，才與美國司法部簽署協議，同意付出約當於新台幣1635萬元的罰款，我國政府機關這6年來竟然向「Fortinet」採購了近5億元的設備，其中光是國安局、國防部、交通部就採購近5千萬設備，是否被用於高度機密的場所不得而知。

林俊憲表示，根據經濟部工業局所擬的共同採購資安管理機制，原廠或代理商屬於「中國（含港、澳）廠商」、「第三地含中資廠商」或是「投審會核可來臺投資之中資本地廠商」，皆不得參與招標。此外，若產品為中國大陸製得終止契約，然而像「Fortinet」這類外資偽造產地的情形，除非透過檢舉，否則政府很難主動察覺。

林俊憲呼籲，政府的採購標案應該更謹慎，「Fortinet」也算是知名品牌，還被列為政府的共同採購契約廠商，最近幾年就賣了5億的設備給台灣，「這家公司如果連賣給美國政府都敢，賣給台灣政府會不會這麼做」。

對此，行政院資通安全處長簡宏偉回應，資安問題非常重要，尤其我國與中國大陸關係特殊，資安處在這一塊一直有很深的專注。他指出，對於較容易危害國家安全資安產品，從政府的共同供應契就不允許貼牌，並針對錄製軟體在選擇階段就排除。

簡宏偉說，資安處會持續清查政府部門使用的資安產品，若有機關使用危害資安產品時，未達汰換年限者，規定不得與公務環境接壤，已達汰換年限者則會要求換。此外，若是涉及更敏感的業務，就算沒到汰換年限也不可以接上該產品。

簡宏偉表示，資安處也會與工業局合作，盡力扶植國內的資安產業，且自2015至2020年間，政府使用國產資安產品比例逐年增加，最高甚至達到到52%，之後會以政府當作場域，透過扶植讓國內資安產品更好、產業更發達，甚至有機會帶到國外，這才是更積極的作為。

其他人也看了這些...

日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」
國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台　陳玉珍擬安排「登島」考察
「釣魚台是中華民國領土主權」　蔡英文酸釣魚比賽：藍委常把歷史錯置

更多熱門新聞...

蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名」
被蔣萬安嗆不敢登釣魚台　陳其邁：捍衛主權決心不變
 日方擬將釣魚台更名「登野城尖閣」　宜縣議員：7月7日組船隊保釣

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
LIVE／新冠肺炎無本土病例66天！433人解除隔離「剩5人
想買房！她一查「賣了7年沒成交」傻眼真相曝　內行人：一堆這種
瘋傳「金正恩可能不行了」揭金與正動機！旅韓部落客曝韓人真實反
月經沒來一查懷孕！年輕陸妹算時間「和男友無關」傻了：那是誰的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨下週三派奇兵戰陳其邁　檯面上3女1男全出局

LIVE／蔡英文正式徵召陳其邁出征　民進黨準備開打高雄補選

蔡英文遊九份未邀侯友宜　陳學聖曝警訊：絕不是小事

民進黨：蕭美琴任駐美代表展現政府重視台美關係

陳時中「功高震主」無緣副閣揆　鄭麗文酸：蘇貞昌容不下光環比他高的人

國民黨徵詢「政治素人」補選高雄？　侯友宜：黨會做出智慧選擇

徐永明大讚陳其邁辭官參戰　打破帶職參選陋習

林俊憲爆這家資安公司具大陸背景　國安局、國防部、交通部買了5000萬

詐騙新招！區塊鏈+虛擬貨幣誘民眾投資　來台吸金破9億

柯文哲聲量低拿「救命錢」買廣告　黃珊珊護航：跟馬郝比九牛一毛

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

49歲鍾麗緹女團選秀熱跳《舞孃》　「肉色緊身衣」完美呈現魔鬼身材！

國民黨下週三派奇兵戰陳其邁　檯面上3女1男全出局

LIVE／蔡英文正式徵召陳其邁出征　民進黨準備開打高雄補選

蔡英文遊九份未邀侯友宜　陳學聖曝警訊：絕不是小事

民進黨：蕭美琴任駐美代表展現政府重視台美關係

陳時中「功高震主」無緣副閣揆　鄭麗文酸：蘇貞昌容不下光環比他高的人

國民黨徵詢「政治素人」補選高雄？　侯友宜：黨會做出智慧選擇

徐永明大讚陳其邁辭官參戰　打破帶職參選陋習

林俊憲爆這家資安公司具大陸背景　國安局、國防部、交通部買了5000萬

詐騙新招！區塊鏈+虛擬貨幣誘民眾投資　來台吸金破9億

柯文哲聲量低拿「救命錢」買廣告　黃珊珊護航：跟馬郝比九牛一毛

不再三採陰！指揮中心公布最新解隔離標準「三條件」二採陰性就可解

首波確定無陸生！　教育部開放港澳泰紐等11國境外生入境得符合3原則

廣明股東會改選董監！林百里、梁次震退出董事會　廣明：與惠普案無關

任容萱斷開「北京男友」證實單身！　任爸差點撞見「性侵場面」

短期商務人士入境符合「4條件」　6/22可申請縮短居家檢疫時間

台中50歲男喝完啤酒腹痛2周　胃鏡一照竟是牙籤穿刺十二指腸

3度接駕大甲媽！謝惠仁備「27面金牌」恭迎：用女兒名義捐出…總值破143萬

國民黨下週三派奇兵戰陳其邁　檯面上3女1男全出局

Nissan Sentra現身國內撞擊合格名單　最快10月對決TOYOTA Altis

快訊／新冠肺炎無本土病例66天！434人解除隔離「剩4人住院」

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

韓國瑜身價暴增1795萬　單日爽賺170萬

「北漂返鄉」跳票！勞工局：一年半僅14人

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

被爆與柯文哲鬧不合　蔡壁如憶20年緣分

花蓮慈濟徵人「時薪160、月薪25k」挨轟...院方回應了

「藍想保住高雄議長寶座不是穩的」　黃暐瀚曝關鍵數字

國軍再爆女士官遭性侵　六軍團：「勿枉勿縱」全案調查中

陳其邁拚補選後...沈榮津接副閣揆！王美花傳接經濟部長

蕭美琴跟蔡英文超麻吉才駐美？外交人士：仇女心態

快訊／蘇貞昌批陳其邁辭呈6/19生效　16字祝福「珍重加油」

快訊／蔡英文任命蕭美琴出任我國駐美代表

蕭美琴接駐美代表　美國同意了！

快訊／台灣正式從口蹄疫區除名！

罷免黃捷連署已1.9萬份　新推三倍清「捷」袋！

更多熱門

相關新聞

數位身分證妨害人權？多慮了！

數位身分證妨害人權？多慮了！

日前有學者投書，強烈質疑政府強推動數位身分證有違基本人權。國民身分證是大家生活中不可或缺的身分證件，從之前的新聞看到，政府這次想要推動換數位身分證，一是為了要解決目前紙本身分證遇到的一些防偽困境，二是民眾更好更便利的身分認證方式。

第一支手機病毒16歲了！誕生於6月15日　靠發送加值服務簡訊撈錢　

第一支手機病毒16歲了！誕生於6月15日　靠發送加值服務簡訊撈錢　

WhatsApp解除資安問題！　用戶電話號碼不再外洩

WhatsApp解除資安問題！　用戶電話號碼不再外洩

路透：印度IT公司入侵1萬多筆電郵帳戶　多國政要、投資機構受害

路透：印度IT公司入侵1萬多筆電郵帳戶　多國政要、投資機構受害

Zoom續實踐90天資安強化計畫

Zoom續實踐90天資安強化計畫

關鍵字：

ZoomFortinet陸資林俊憲資安

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

「據聞離開北京班機班班客滿！」醫憂：第二波病毒來了

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面