林俊憲爆這家資安公司具大陸背景　國安局、國防部、交通部買了5000萬

▲民進黨立委林俊憲召開「潛伏在政府機關的中國製資安『間諜』還有多少？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林俊憲17日踢爆政府資訊採購的重要供應商「Fortinet」具有中國大陸背景，不僅公司董事多為中國籍人士，負責人甚至入選中國大陸建國65週年紀念肖像郵票，我國政府5年來已向「Fortinet」採購了5億元的資訊設備，其中國安局、國防部、交通部就採購近5千萬，提醒政府應該加強防堵假裝成外資的陸資公司，以免造成國家資安的一大漏洞。

林俊憲17日上午於立法院召開「潛伏在政府機關的中國製資安『間諜』還有多少？」記者會，並邀請行政院資通安全處、行政院公共工程委員會、經濟部投資審議委員會、經濟部工業局等代表出席。

林俊憲指出，最近在全世界很火紅的視訊通話軟體「Zoom」，表面上雖然是外資公司，實際上卻是由中國人主導，中國大陸政府可以進行管控，而最近他發現被政府機關大量採用的資訊安全公司「Fortinet」，總部雖然設在美國，然而董事會成員大多為中國籍人士。

林俊憲說，該公司的大股東出生地皆為中國大陸，且負責人謝青與中國大陸官方關係非常好，更曾經出現在由中國大陸官方所發行的建國65週年紀念肖像郵票中，「可想見中國政府對這人的重視跟肯定」。

林俊憲接著說，「Fortinet」去年因為將中國大陸製的產品重貼標籤，偽裝成美國製後銷售給美國軍方的多個部門，才與美國司法部簽署協議，同意付出約當於新台幣1635萬元的罰款，我國政府機關這6年來竟然向「Fortinet」採購了近5億元的設備，其中光是國安局、國防部、交通部就採購近5千萬設備，是否被用於高度機密的場所不得而知。

林俊憲表示，根據經濟部工業局所擬的共同採購資安管理機制，原廠或代理商屬於「中國（含港、澳）廠商」、「第三地含中資廠商」或是「投審會核可來臺投資之中資本地廠商」，皆不得參與招標。此外，若產品為中國大陸製得終止契約，然而像「Fortinet」這類外資偽造產地的情形，除非透過檢舉，否則政府很難主動察覺。

林俊憲呼籲，政府的採購標案應該更謹慎，「Fortinet」也算是知名品牌，還被列為政府的共同採購契約廠商，最近幾年就賣了5億的設備給台灣，「這家公司如果連賣給美國政府都敢，賣給台灣政府會不會這麼做」。

對此，行政院資通安全處長簡宏偉回應，資安問題非常重要，尤其我國與中國大陸關係特殊，資安處在這一塊一直有很深的專注。他指出，對於較容易危害國家安全資安產品，從政府的共同供應契就不允許貼牌，並針對錄製軟體在選擇階段就排除。

簡宏偉說，資安處會持續清查政府部門使用的資安產品，若有機關使用危害資安產品時，未達汰換年限者，規定不得與公務環境接壤，已達汰換年限者則會要求換。此外，若是涉及更敏感的業務，就算沒到汰換年限也不可以接上該產品。

簡宏偉表示，資安處也會與工業局合作，盡力扶植國內的資安產業，且自2015至2020年間，政府使用國產資安產品比例逐年增加，最高甚至達到到52%，之後會以政府當作場域，透過扶植讓國內資安產品更好、產業更發達，甚至有機會帶到國外，這才是更積極的作為。

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