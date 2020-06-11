Zoom滿足「全球每天3億用戶」視訊通話需求　持續實踐90天資安強化計畫

▲Zoom視訊使用畫面。（圖／Zoom提供）

財經中心／台北報導

隨著新冠肺炎疫情推升全球使用Zoom視訊通話進行遠距的面對面互動與協作，Zoom全球每日3億位會議參加者將Zoom融入工作、學習與個人生活中。Zoom表示，持續提高安全性與隱私標準，實踐自4月1日啟動90天資安強化計畫。

Zoom加碼公告，5月30日起，所有更新至Zoom 5.0的免費和付費的帳戶已全面啟用AES 256位元GCM加密，並適用於旗下所有會議和網絡研討會產品。

目前全球已有超過10萬間中小學選擇以Zoom進行線上教育，而平台也獲得26萬間超過10位員工的企業級用戶採用。Zoom在全球2800名員工的努力下，一年新增300多項功能，並獲得全球94%的國家和地區的大眾使用。未來Zoom短期目標包括增強密碼保護性、使用者介面更新、以及持續解決會議遭干擾的問題。

除此之外，Zoom也與密碼學專家、非營利組織、倡導團體、客戶等單位討論日前於GitHub公開的端到端加密產品草案，達到平台機密性、廉正性與禁止傷害性言論的目標。機密性意即唯有經過授權的會議參與者，才可以存取其會議內容與數據。廉正性則是不在會議之內的人，無法干擾與破壞會議內容。當會議參與者有謾罵或濫用等行為時，Zoom也提供舉報機制，防止進一步的傷害性言論。

隨著90天資安強化計畫即將到達原訂期限，這並不意味著Zoom安全與隱私相關的工作即將結束。用戶隱私和安全性仍將會是Zoom持續專注的重點，將繼續為客戶開發最安全、最流暢的視訊通訊解決方案。

Zoom執行長Eric Yuan表示：「當一項服務突然成為世界上最受關注的服務之一時，被放在顯微鏡下檢視是可以預期的。我們正在努力實現完全透明，透過每週舉行『Ask Eric Anything』網路研討會和更新部落格，向大家報告我們最新進展。」

Eric Yuan說，「我為公司幫助維持數十萬所學校和企業的正常運作感到非常自豪，我們的目標是讓視訊通訊順暢無阻，且自始至終如一。但現在我們增加一個新目標：建立世界上最安全、最流暢的視訊通訊平台，而我們正為此努力不懈。」

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