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WhatsApp解除資安問題！　用戶電話號碼不再外洩

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▲傳錯訊息好崩潰？WhatsApp推出刪除訊息功能（圖／翻攝 TechCrunch）

▲據傳WhatsApp日前爆出的漏洞已修復。（圖／翻攝 TechCrunch）

記者謝仁傑／綜合報導

印度安全研究人員近日揭露，Google可以透過Whatsapp的連結「 https://wa.me/」，搜尋到近30萬筆用戶電話號碼的漏洞問題，據外媒《phoneArena》報導已經修復，WhatsApp應該已經要求Google和其他搜索引擎不要再為這些連結編制搜尋索引。

此安全漏洞出在WhatsApp的點擊聊天（click to chat）功能，會讓Google為電話號碼編制索引，然後被搜尋到。WhatsApp現在已經取消對相關網頁的索引，電話號碼仍然是短URL的一部分，但是搜尋器不會再將它們編入索引。

WhatsApp表示，這位研究人員發現的問題對大家而言非常重要，並表示所有WhatsApp用戶（包括企業）都可以透過單擊按鈕阻止不需要的消息。

不過爆出資安漏洞對於一間科技公司來說都不是一件好事，因此人們在使用社交軟體時可能要更加小心，切勿輕易洩露自身的身分資料。

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