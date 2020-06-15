第一支手機病毒16歲了！誕生於2004年6月15日　靠發送加值服務簡訊撈錢　

▲第一支手機病毒Cabir會透過中毒手機自動發送加值服務簡訊。（圖／翻攝自趨勢科技部落格）



記者邱倢芯／台北報導

在資訊量高漲的年代，現代人時常被提醒要小心電腦、手機病毒等問題，只不過你是否曾想過，第一支手機病毒是何時出現的？資安廠商趨勢科技就在自家部落格介紹了第一支手機病毒是從16年前的今天，也就是2004年6月15日誕生，其被取名為Cabir，這隻病毒會透過中毒的手機發送加值服務簡訊賺錢。

趨勢科技部落格介紹，Cabir是許多手機病毒的始祖，一開始這支病毒是會感染Symbian作業系統，並透過中毒手機來發送加值服務簡訊賺錢。

且在這支手機病毒誕生後沒多久，這項概念驗證攻擊技巧即被其他駭客所吸收，同年底，網路上即流傳著更惡毒、更強大且專門感染Symbian行動裝置的變種。此外，高費率服務盜用程式也在2004年誕生並一直延續至今。

這一類的惡意程式會化身成以往熱門遊戲「Mosquitos」的木馬化版本，專門感染Symbian s60系統的行動裝置，並且發送高費率的簡訊，使用者的因而帳單破表，歹徒卻大賺了一票。

不過在16年前，這支病毒的滲透率並不高，因為當時的行動裝置並不普遍；再加上當時的手機作業系統平台仍各據山頭，歹徒還未鎖定任何單一族群。

不過，到了2010年時，智慧型手機普及、手機銷售量成長70%以上，且市場變成兩家作業系統（iOS和Android）獨大的局面，而且Android取得龍頭寶座。智慧型手機的普及、平台作業系統寡占的局面，以及不斷提升的行動頻寬，造就了過去三年行動惡意程式的爆炸性成長，而且正方興未艾。

過去，行動惡意程式一直都採用木馬化熱門App程式與盜用高費率服務的傳統技巧。然而，越來越多新的變種開始利用今日智慧型裝置的進階功能來從事間諜或資訊竊盜活動。

專門從事間諜活動的App程式會刪除來自特定號碼(幕後操縱者)的簡訊，而且可啟動麥克風、拍攝照片或錄影，並且攔截來電和收到的簡訊。

►不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣