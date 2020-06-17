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農委會規劃3~5年「增養100萬頭豬」供外銷　產值估達100億

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▲▼農委會召開「台灣獲OIE認定口蹄疫非疫區」記者會，黃金城致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃金城表示，台灣成功脫離口蹄疫區關鍵是百分百落實科學方法。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣正式脫離口蹄疫區，農委會今（17日）召開記者會歡喜放鞭炮慶祝，副主委黃金城提到，這次成功花4年規劃，主要關鍵是「百分百落實科學方法」，未來3至5年預計增養100萬頭豬，提供外銷，產值可達100億。

黃金城說，自己精神有點恍惚，昨晚手機響不停，整個晚上都睡不好，很開心台灣成功脫離口蹄疫區，成果花4年規劃，跟以前拔針差異是「科學方法落實」， 且是百分百的落實，才可能有此結果。至於口蹄疫拔針後，台灣豬肉到底是否有競爭性？黃金城說絕對有，未來農委會要投入養豬產業調整，台灣養豬環境絕對是病原很少的環境。

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▲▼農委會召開「台灣獲OIE認定口蹄疫非疫區」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼農委會召開「台灣獲OIE認定口蹄疫非疫區」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼農委會召開「台灣獲OIE認定口蹄疫非疫區」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

黃金城舉例育成率，現在一頭母豬只能生15.2頭小豬，這星期已定下目標要從結構、飼養方向調整，提升至2頭，育成率增加後，南豬北運的成本也會調整，未來養豬產業可節省10％消費，所以未來台灣豬肉絕對有競爭性。

黃金城透露，增養規模計畫，要蓋新養豬場老百姓不見得同意，會針對現有佔5、6成養豬場，在足夠空間下加蓋增養，預計能增養數量100萬頭，提供外銷，產值超過100億。不過才剛取得口蹄疫非疫區門票，還要展開國與國防檢疫談判，及有競爭性，才能輸出，不是一步到位，估計要花約3至5年。

農委會主委陳吉仲說，育成率提高，生產成本下降，競爭力就提升，不擔心貿易壓力，如果能做到這點， 產業就可永續。另外，黃金城提到，很多人都會拿台灣豬肉價錢跟美國、加拿大冷凍豬肉比，但這無法比，台灣豬肉風味好很多，只要吃過美國豬肉都很清楚。

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