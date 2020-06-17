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實驗室親手診斷首例口蹄疫！她揭最大傷痛曝「按表操課」疫區除名過程

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▲▼農委會召開「台灣獲OIE認定口蹄疫非疫區」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲杜文珍（右一）記者會上分享OIE申請過程。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣等了23年，世界動物衛生組織（OIE）16日宣布台灣、澎湖及馬祖為不施打疫苗口蹄疫非疫區。防檢局局長杜文珍今（17日）出席農委會召開記者會表示，從爆發口蹄疫到成非疫區23年來，都經過自已手上，當年傷心流淚，昨晚開心流淚，並分享此次差點過不了關，還要繼續再等的小故事。

杜文珍回想1997年3月18日，自己在實驗室做了第一例口蹄疫診斷，傷心到眼淚掉下來，以獸醫立場 ，是最大傷痛。昨晚也是快樂睡不著，眼淚又掉下來，因為當年從自己手上診斷，昨晚也是親自收到消息，如此機緣巧合，23年來，讓很多努力的人都流下眼淚。

請繼續往下閱讀...

杜文珍說，要補充小故事，口蹄疫非疫區申請「按表操課」，政府、實驗室等各單位都要按照步驟來，不最關鍵申請是去年7月完成拔針1年，9月前要送件，只有2個月時間補齊資料，OIE科學委員會才能排進童年11月審查，當中委員看資料有疑問，台灣就必須回答，直到今年2月被通知符合國際標準，有委員會背書，但根據國際規範，還要給182會員國評論。

▲▼防檢局局長杜文珍。（圖／翻攝農委會臉書直播）

▲杜文珍說，23年前在實驗室診斷出首例口蹄疫，傷心到流淚。（圖／翻攝農委會臉書直播）

杜文珍表示，結果碰上新冠肺炎疫情，大會無法舉行，OIE提延後、縮小規模、今年不辦和替代方案4建議，在非疫區認定可能遙遙無期下，以台灣立場，已經等了、拼了23年，全世界養豬團體、貿易和經濟都會受影響，因此建議替代方案，最後才有通訊投票方式。

杜文珍指出，自己心情很緊張，第一輪投票快截止時，會員國不到五分之一，沒過半數，拜託OIE趕快向各國提醒快截止了，最後總票數141，過半數草案通過。 杜文珍強調，從口蹄疫區除名，不是水到渠成，每個關卡大家都非常努力，包括駐外人員、經貿人員和外交部等都很重視幫忙，23年工作完成，不是結束 ，是剛開始，因為周邊國家還有很多疫情，防疫國家隊都必須守住，但要怎麼守，不是只有政府，還要要靠全民一起。 

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