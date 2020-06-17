農民開心到睡不著！台灣成口蹄疫非疫區…陳吉仲曝3目標

▲台灣正式從口蹄疫區除名。（示意圖／路透社）



記者許展溢／台北報導

世界動物衛生組織（OIE）16日宣布台灣、澎湖及馬祖為不施打疫苗口蹄疫非疫區，農委會主委陳吉仲今（17 日）上午召開記者會說明，口蹄疫爆發23年，一路走來不容易，接到消息相信昨晚所有農民都睡不著覺，但台灣不能只是拿掉口蹄疫疫區就滿足，未來還有三大目標要展開，包括期待豬肉輸出、提升育成率和改善環境汙染。

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陳吉仲表示，這麼多年每一個關卡都非常重要，4年成立作戰小組，由副主委黃金城主責，從政府跨部會到各地方政府，還有最重要的農民配合，才能達成不可能的任務，相信很多農民昨晚收到除名訊息也都是開心到睡不著覺，因為這對畜牧業是一個發展里程碑。

▲農委會召開「台灣獲OIE認定口蹄疫非疫區」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



陳吉仲指出，口蹄疫區已從台灣除名，第一大目標是期待豬肉可輸出，短期針對香港、澳門、新加玻和越南等國輸出，但台灣因還有典型豬瘟，等解決了，有機會也會輸出至日本、美國，並強調不只是把口蹄疫成非疫區就滿足，要變成沒有傳染疾病的家園。

陳吉仲接著說第二目標，要提升養豬產業競爭率，包括育成率，屠宰、分切更先進，降低成本，能因應貿易自由化，否則養豬產業難以永續經營。最後是生豬肉品質確保糧食安全，要將負面的空汙、水汙等環境汙染改成綠能發電等。

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