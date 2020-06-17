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慶台灣正式告別口蹄疫！量販限時3天「MIT生鮮豬」通通85折

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▲▼慶祝口蹄疫除名，家樂福限時3天生鮮豬肉全面85折。（圖／業者提供）

▲台灣自昨晚起正式從世界動物衛生組織口蹄疫區除名。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣在1997年爆發口蹄疫情，經過24年努力，世界動物衛生組織終於在昨（16）日晚間宣布，正式改列台灣為「口蹄疫非疫區且不施打疫苗」，意指台灣豬肉可以再次重返國際市場。為慶祝此消息，量販業者也推出限時3天生鮮豬肉全面85折，民眾可要把握機會。

經過24年等待，台灣正式從世界動物衛生組織口蹄疫區除名，家樂福為慶祝台灣豬肉可以再次出口，將從明（18）日起至20日推出「生鮮豬肉全面85折」優惠，活動期間凡在量販店或便利購超市生鮮區的冷藏、冷凍櫃位，以及線上購物之生鮮豬肉商品通通85折。業者強調，賣場販售豬肉皆為台灣生產100%MIT。

另一量販愛買自周五（19日）起至周日（21日）也有現時3天國產豬優惠，期間凡購買國產豬肉單筆滿699元加碼送100元抵用券，單筆最高送300元，提醒抵用券須至下次消費才可使用。

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