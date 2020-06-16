自稱「華人知識經濟教父」積欠治療費　還詐牙醫投資大陸公司412萬

▲黃男自稱「華人知識經濟教父」，遭牙醫師指控詐騙422萬餘元，法官採信判黃男全賠。（示意圖／pixabay）

記者孫于珊／台北報導

自稱「華人知識經濟教父」的黃禎祥，找一名陳姓牙醫師治療牙齒，不僅積欠10萬醫療費，還以「投資」名義，詐騙牙醫412萬餘元，牙醫因此提告要求還款。台北地院審結，判黃男應全額賠償，共422萬58元。可上訴。

牙醫主張，2018年1月起至同年7月底，為黃男進行二次根管治療及裝設牙套的療程，醫療費用共計10萬元，但完成治療後，黃男未給付費用，經催繳也未果。

此外，牙醫還說，療程中，黃男訛稱是「華人知識經濟教父」，在外演講邀約不斷，並有著作，還擔任成資國際股份有限公司的董事長，擬在中國設立浙江成資文化傳播有限公司，但還欠缺資金，因此邀請他投資等不實言論，讓他陸續以現金或匯款方式，給了黃男共412萬58元，但他發現，實際上投資款項未使用在公司營運或網站架設上，才驚覺受騙。

黃男則說，牙醫是要投資浙江成資公司，但要成為股東需親自至中國辦理居住證並在銀行開戶，但牙醫未能前往；而投資款是要用在公司營運及網站建置，浙江成資公司已開始建置網站，但遭中國工程師訛騙；至於醫療費用部分，牙醫僅為他裝設臨時牙套，不過臨時牙套已破裂不能使用，因此認為療程尚未完成，才沒付款。

法官審酌，雖然黃男有提出成資國際項目商業計畫書，雙方也有匯出匯款交易憑證等證據，但僅證明牙醫自始未曾登記為浙江成資公司股東，且該公司網站也未曾建置，黃男抗辯稱遭中國工程師訛騙等部分，並無其他證據證明；10萬醫療費方面，牙醫已幫黃男向牙體技術所定作正式牙套，有齒模工作指示單及牙材購買證明等，因此判牙醫勝訴，黃男應如數賠償。

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