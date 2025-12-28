猥褻侵犯13歲胞妹！10天亂倫4次　他搬家接受治療獲緩刑

▲基隆一對兄妹亂倫，因妹妹未成年，哥哥遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名成年男子阿恆(化名)在住處房間時，放任13歲胞妹挑逗撫摸自己，導致兄妹亂倫，在10天內發生多次性關係和親密行為。全案經基隆地院審理，法官依他犯2個對未滿14歲之女子為性交罪、2個對未滿14歲之女子為猥褻罪，處2年徒刑。緩刑5年，並提供240小時義務勞務。可上訴。

判決指出，阿恆和少女萱萱(化名)是同住一起的親兄妹，阿恆明知道萱萱年僅13歲，卻在2023年4月10日至20日期間，基於和未成年少女性交的犯意，在住處房間容任萱萱撫摸挑逗他的下體後，2度與萱萱發生性行為；另兩次在房間內，阿恆也基於對未成年猥褻犯意，同樣容任萱萱愛撫他下體，等同於對萱萱猥褻2次得逞。

全案曝光後，阿恆坦承犯行。法官審酌阿恆的犯罪情節及主觀惡性等情，認為若以對未滿14歲女子為性交罪處最低刑度3年，仍過於苛刻，於是依刑法第59條情堪憫恕替他減刑，審酌阿恆未婚、家境小康，萱萱也表示願意原諒阿恆，請求從輕量刑等情，依阿恆犯2個犯對未滿14歲之女子為性交罪、2個對未滿14歲之女子為猥褻罪，處2年徒刑。

另外法官指出，受刑人一旦接受監禁刑罰，即有可能貼上犯罪標籤，或和獄中同儕學習犯罪價值觀和技能，出監後反而變成難以矯正之犯罪人。而阿恆沒有前科紀錄，且犯後已搬離父親和妹妹的住所，再犯可能性已大幅降低，讓他接受保護管束，在社區中接受懲罰與治療、復原較為適當，因此給予阿恆緩刑5年，並提供240小時義務勞務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。