社會 社會焦點 保障人權

猥褻侵犯13歲胞妹！10天亂倫4次　他搬家接受治療獲緩刑

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲基隆一對兄妹亂倫，因妹妹未成年，哥哥遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名成年男子阿恆(化名)在住處房間時，放任13歲胞妹挑逗撫摸自己，導致兄妹亂倫，在10天內發生多次性關係和親密行為。全案經基隆地院審理，法官依他犯2個對未滿14歲之女子為性交罪、2個對未滿14歲之女子為猥褻罪，處2年徒刑。緩刑5年，並提供240小時義務勞務。可上訴。

判決指出，阿恆和少女萱萱(化名)是同住一起的親兄妹，阿恆明知道萱萱年僅13歲，卻在2023年4月10日至20日期間，基於和未成年少女性交的犯意，在住處房間容任萱萱撫摸挑逗他的下體後，2度與萱萱發生性行為；另兩次在房間內，阿恆也基於對未成年猥褻犯意，同樣容任萱萱愛撫他下體，等同於對萱萱猥褻2次得逞。

全案曝光後，阿恆坦承犯行。法官審酌阿恆的犯罪情節及主觀惡性等情，認為若以對未滿14歲女子為性交罪處最低刑度3年，仍過於苛刻，於是依刑法第59條情堪憫恕替他減刑，審酌阿恆未婚、家境小康，萱萱也表示願意原諒阿恆，請求從輕量刑等情，依阿恆犯2個犯對未滿14歲之女子為性交罪、2個對未滿14歲之女子為猥褻罪，處2年徒刑。

另外法官指出，受刑人一旦接受監禁刑罰，即有可能貼上犯罪標籤，或和獄中同儕學習犯罪價值觀和技能，出監後反而變成難以矯正之犯罪人。而阿恆沒有前科紀錄，且犯後已搬離父親和妹妹的住所，再犯可能性已大幅降低，讓他接受保護管束，在社區中接受懲罰與治療、復原較為適當，因此給予阿恆緩刑5年，並提供240小時義務勞務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

基隆竊車賊萎靡癱坐被逮　毒駕累犯收押

基隆市警方昨(27)日凌晨執行巡邏時，接獲民眾報案指稱自小貨車遭竊，警方立即趕赴現場查處，並在距離案發地約500公尺處尋獲失竊車輛，發現竊嫌精神萎靡、癱坐在駕駛座內，隨即依法將人逮捕帶返派出所偵辦，並因其精神狀態異常，依規定實施毒品快篩，結果呈現毒品陽性反應。

基隆亂倫判刑未成年緩刑

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

