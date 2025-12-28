雪山西稜2山友無生命徵象　專家嘆：活著下山才是真正的攻頂

▲雪霸公園傳出兩地山友因下大雪失溫無生明徵象，現在搜救人員前往搜救中，並同步申請直升機救援。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

強烈冷氣團來襲，3000公尺高山都下起大雪。雪霸國家公園卻傳出兩隊在批批達山及博可爾草原傳出各有一名山友因失溫無生命徵象，但因高山積雪很深救援不易，目前搜救人員持續前往救援中。

兩登山隊各有1人無生命徵象

雪霸國家公園管理處表示，26日在匹匹達山友一行6人隊伍請求救援。位於苗栗縣泰安鄉係「雪山西稜」縱走路線上重要據點，當日15時30分，雪管處雪見站接獲臺中市消防局報案，雪見站立即與苗栗縣消防局聯絡出勤事宜。苗栗消防亦轉傳訊息指出，該患者因狀況嚴重已無生命徵象（OHCA），同時苗栗消防局已申請直升機救援，但因山區大雨，直升機無法吊掛。

27日又接獲博可爾草原山友田先生失溫無力，1行5人隊伍請求救援，地點位於雪山西峰東南側。當日17時30分，武陵站接獲台中市消防局報案，立即與梨山消防分隊聯絡出勤事宜，28日6時8分該隊伍回報，患者已於半夜12點多沒有生命徵象（OHCA）。目前因天候不佳，台中市消防局已申請直升機，等候天氣轉晴後起飛救援。

雪霸公園許嘉祥副處長說，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高。提醒山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行，為強化雪季安全管理，雪管處請各管理站加強雪地裝備檢查與安全勸導，並即時更新園區雪況與登山注意事項。

專家呼籲量力而為

消防署教官林瑞安表示，一波冷氣團帶走兩條生命，你真的覺得值得嗎？兩案匹匹達山、博可爾草原，現代氣象科技已相當進步，天氣預報的準確度極高，這不再是「意料之外」的藉口。進行高山縱走，需要的不只是體力，更是紮實的技術與風險評估能力。如果沒有十足的把握，請把安全交給專業，花錢聘請協作團隊協助，這不是奢侈，是保命。

他說，此刻，山上還有四位山友正面臨生死交關：帳篷溼透、睡袋全溼、缺乏雪地裝備。更絕望的是，受限於天候，直升機最快也要兩天後才有機會起飛。「請記住，當你將自己推向絕境求援時，救援人員同樣得在惡劣的暴風雪中搏命。同樣險惡的環境，為什麼要讓別人為你的輕忽買單？登山是為了看見更美的風景，而不是為了讓自己陷入無路可退的險境。請量力而為，活著下山，才是真正的攻頂。」