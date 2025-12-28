孝順又熱心！30年資深工友兼義警摔倒身亡　校長淚憶「以校當家」

▲林姓男子擔任國小工友超過30年，昨晚強震後為了關閉學校水閥不慎摔倒身亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

宜蘭外海於27日深夜11時05分發生規模7.0地震，造成新北市五股區某國小管線漏水，62歲林姓工友關水閥過程中疑似失足從鋁梯摔落，頭部重傷送醫不治。事實上林男是義警德音分隊的成員，每次勤務都不缺席，也任職學校工友超過30年，校長不捨說道，他幾乎把學校當自己的家在關照，不論發生什麼狀況，他總是義不容辭第一個到學校處理的人。

義警副分隊長提到，林男未婚，跟年邁母親、弟弟等人一起住，以前是五股分隊，後來加入新創立的德音分隊已經快30年，平常負責照顧媽媽生活起居、三餐，因此不太參加分隊聚會，但個性豪爽，跟隊員的關係都不錯，每個勤務都不缺席，儘管是裝備壞掉或缺少都會主動幫忙，日常生活就是學校、分隊、家裡三頭跑，偶爾休息時間會跑去釣魚，生活十分單純。

事發後校長受訪也不捨哽咽落淚，表示林男自1991年9月1日任職工友以來已超過30年，幾乎把學校當作自己的家，不管是颱風還是地震，總是第一個跑到學校處理。昨晚地震發生後他與總務主人也像往常一樣通知林男幫忙，卻一直連絡不上人，所以才到學校確認狀況，沒想到與警方巡查時，在4樓廁所裡面發現倒臥在地的林男，原來在地震5分鐘後，林男就已經拿著鋁梯到廁所裡打算關水閥，卻不慎跌倒身亡。

校長說道，在孩子們的心目中，林姓工友是一個很好的叔叔、伯伯，在同仁心目中是一個很好的協助者，校長強調後續一定會盡力爭取最佳的撫卹，以及保險相關理賠事宜，給予家屬協助。