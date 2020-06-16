快訊／3印度士兵遭殺害！與中國軍隊對峙期間喪生　中印邊界緊張加劇

記者丁維瑀／綜合報導

時值中印邊界關係緊張，印度媒體今（16）日指出，印度陸軍一名官員與兩名士兵在拉達克與中國軍方對峙期間被殺害。

根據印度官方聲稱，中國軍方殺害3名印度士兵，其中包含喀什米爾地區拉達克（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）的軍營指揮官；這起對峙發生於15日晚間，使得中印邊界的緊張情勢達到自1975年來的新水平。

聲明指出，就在雙方高級軍事官員舉行會晤，打算趨緩緊張情勢時，中印軍方於15日晚間的對峙變得暴力並造成傷亡；印方損失的為一名軍官為兩名士兵。