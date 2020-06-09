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PS4悠遊卡最久2022年2月才取貨！網苦惱小白單難保存　4大超商回應

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▲▼記者實測在超商10秒就順利預購到DS4悠遊卡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲DS4悠遊卡預購單據。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳涵茵、蕭筠／台北報導

悠遊卡公司推出PS4控制器造型悠遊卡，造成預購熱潮，8日起連3天開放4大超商以及2電商平台進行預購，目前消費者需等待取貨，從今年11月一直到明年中下旬都有，網路上更有訂購者表示，最久要到2022年的2月，不少消費者反應部份品牌使用熱感應紙小白單恐造成時間過久資訊遺失問題，對此四大超商也給出回應。

全家表示，至門市領取預購「DS4悠遊卡」時，須攜帶取貨小白單以及身分證，強調一定會核對身分證，與0元取貨模式相同，再加上快到領貨時間會發送通知簡訊，民眾無需擔心，至於若擔心小白單放久會毀損，建議可先拍照存證，避免出現爭議。

▲DS4悠遊卡預購單。（圖／記者陳詩璧攝）

▲取貨時間為2021年8月到11月。

711也回應，「DS4悠遊卡」如同過去其他商品預購取貨方式，消費者依指定取貨時間，持原購買單據至原店取貨，提醒消費者妥善保存單據。

萊爾富則呼籲消費者，可將原單據影印存放當副本，或拍照存證，若真的不見，到了取貨時間可至原預購門市報出購買時間、時段，讓店員追查，可重新補印一張。

OKmart則表示，此次預購透過OKgo 事務機進行預購，消費者在OK預購提領之單據為「票劵」非小白單，並非由熱感應紙製成，因此沒有上述問題，票劵的印刷與紙質可於明年提領皆無疑慮（至2022後取貨皆無問題），取貨以票券領取為主。

▲DS4悠遊卡預購單。（圖／ok超商提供）

▲OKmart的DS4悠遊卡預購單。（圖／ok超商提供）

預購開跑後，網友們紛紛張貼戰利單據，仔細一看不少取貨時間都顯示於明年8月至11月，消費者擔心弄丟甚至時間過久單據受損等，因此流傳「拿去護貝」、「先拍照上傳雲端」等存證方法，不過提醒民眾，熱感應紙千萬不能護貝，可改以掃描、影印、拍照留存，或是用夾鍊袋裝起來，減少熱感應紙被磨損機會。

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