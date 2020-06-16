好市多巧遇「阿中部長」？超萌嬰撞臉陳時中...網急喊：會不會鬧家庭革命

▲男嬰撞臉指揮官陳時中，引發熱議。（翻攝自黃光芹臉書，資料照）

圖文／鏡週刊

衛生福利部部長陳時中，兼任台灣中央流行疫情指揮中心指揮官，帶領團隊抵抗新冠肺炎疫情，受到民眾愛戴。近來，網路瘋傳一張男嬰照片，長相極為神似陳時中，引發熱烈討論。

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▲照片上的小嬰兒，模樣超像衛福部長陳時中。（翻攝自黃光芹臉書，資料照）

全球新冠肺炎疫情持續延燒，而台灣防疫「超前部署」，將疫情成功穩定下來，部分歸功於中央流行疫情指揮中心團隊，而指揮官陳時中也因此聲名大噪，成為許多民眾推崇的對象，所到之處都有民眾要求合照。

有民眾在臉書分享一張照片驚喊「剛剛在好市多遇見部長！」只見照片中一名男嬰，身穿白色上衣，在家長的陪同下乖乖坐在推車座位上，臉部超有「明星臉」，微微下垂的眉毛及單眼皮的眼睛，就像是指揮官陳時中的「縮小版」，令人嘖嘖稱奇。

資深媒體人黃光芹也忍不住轉發照片分享「這根本是…」，許多網友看過照片都留言「會不會最大的祕密被妳爆了啊」、「還以為是他的孫子」、「會不會也叫『時鐘』」、「原來部長以前長這樣」、「是Q版的阿中部長」，還有網友急喊「阿中家會不會鬧家庭革命？」



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