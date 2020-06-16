「肚子好痛」12歲小學生遭7男性侵2年　最小嫌犯才10歲！

▲泰國發生12歲少女長期遭7人性侵案。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

泰國素攀武里府(Suphan Buri Province)日前發生駭人性侵案，一名就讀小學六年級的12歲女童近來一直抱怨腹部疼痛，家人帶去就醫才發現遭人性侵長達2年，且涉案者多達7人全是家中男性親戚，其中年齡最小者竟然只有10歲，目前其中5名成年嫌犯已被逮捕。



素攀武里府警官曼諾奇(Manoch Jitphakdi)表示，12歲少女就醫發現下體有嚴重撕裂傷並且子宮內膜炎，才坦承自己遭7名男性親戚性侵，9日在姐姐的陪同下前往警局報案。7名嫌犯其中5人為年齡51歲至21歲的成年人，另外2名嫌犯則只有10歲與12歲，大家平時都生活在同一個街區。

警方12日發布逮捕令後，其中5名成年人已經到案，51歲嫌犯坦承時常在家中性侵受害人，並恐嚇對方不可以把事情告訴別人，最後一次犯案時間為本月3日。21歲嫌犯則是自2018年開始，會每周固定性侵受害人1次，32歲嫌犯多次在受害人家中浴室犯案，另外2名嫌犯也多次猥褻受害人。

根據當地法規，偵查人員無法對未成年者發出逮捕令，只能傳訊對方到警局接受調查，目前全案仍在進行調查中，5人若是罪成，將有可能面臨7至20年的有期徒刑。受害少女除了接受身體檢查，由於精神也承受巨大壓力，將會接受心理評估以及社工相關照顧。

►生火了！連我媽都用到發光

