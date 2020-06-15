出生6週男嬰被愛犬活活咬死　他目睹傷心報警：全身都是咬痕...

▲警方正在調查比利時瑪連萊犬為何犯案。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國南達科他州近來傳出嬰兒被家犬活活咬死事件，一名僅出生6周大的男嬰被人發現全身佈滿咬痕、性命垂危，可惜送醫後仍不治身亡，警方目前正在調查那家人所養的比利時瑪連萊犬(Belgian Malinois)為何會突然攻擊嬰兒。

《美聯社》報導，明尼哈哈郡(Minnehaha County)警局表示，事件11日下午5時40分發生在距離蘇瀑市(Sioux Falls)約24公里處的哈特福特市(Hartford)，民眾發現出生6周大的男嬰慘遭家犬咬傷後立即報案，警方雖然立即派出救援直升機將男嬰送到醫院治療，然而對方後來仍不幸身亡。

警長切格斯克(Zachary Cegelske)表示，這起令人遺憾的事件對家屬以及鄰里都造成重大打擊，他們目前正在對事發原因進行調查。

涉案家犬目前被蘇瀑市動保單位暫時收留，負責人哈特森(Milo Hartson)表示，「任何動物都會咬人，大多數貓狗是出於恐懼才會咬人，他們只是害怕所處環境發生了什麼事，沒有任何人能預測動物何時會咬人，這只是這些動物的其中一項特質，飼主們只能常常保持警覺」。

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